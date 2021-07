(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Ddl Zan: Occhiuto, Vito conduca sua battaglia politica, ma eviti attacchi ideologici contro colleghi

“Forza Italia è un grande partito liberale, nel quale le posizioni di ciascuno vengono rigorosamente rispettate.

Il presidente Berlusconi ci ha sempre insegnato che il dibattito è una ricchezza e che le diversità di opinioni – soprattutto su temi etici e sensibili – rappresentano un valore aggiunto per una grande comunità politica come la nostra.

Ma una cosa è condurre, legittimamente, battaglie politiche, altra cosa è esporre le foto di colleghi sui social – come ha fatto nelle ultime ore il parlamentare Elio Vito con la senatrice Licia Ronzulli -, svilendo un positivo confronto interno e trasformandolo erroneamente in uno scontro ideologico.

Vito difenda con tutta la libertà che il nostro partito assicura ai suoi eletti le sue convinzioni sul ddl Zan, ma eviti di ridurre la sua azione in un attacco personale contro chi non la pensa come lui”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

