(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 DDL ZAN, MONTEVECCHI (LEGA): “UNA BELLA NOTIZIA PER LA LINERTA’ EDUCATIVA”

BOLOGNA, 28 OTT – “Affossato il Ddl Zan in Senato. Una bella notizia per la libertà educativa delle famiglie. Una sconfitta per tutti coloro che sostengono l’indottrinamento gender nelle scuole. Giù le mani dai bambini e mai e poi mai reati d’opinione. La sinistra se ne faccia una ragione”. Così il consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, alla notizia della bocciatura in Senato del Ddl.

