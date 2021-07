(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 DDL ZAN: MASINI (FI), DIMOSTRIAMO MATURITA’ PERCHE’ NESSUNO SI SENTA FIGLIO DI UNO STATO MINORE

“Questa legge non parla di gestazione per altri, di adozioni o di teoria gender. Vuol solo ampliare le fattispecie di crimini di odio anche alle discriminazioni e agli atti di violenza compiuti in ragione del genere e dell’orientamento sessuale. Quello che vogliamo punire è l’istigazione alla violenza, una questione che non dovrebbe vederci schierati in opposte tifoserie ma impegnati ad agire per mutare lo stato delle cose e, soprattutto, per difendere la libertà di tutti ad esistere, ad essere, e a non avere paura. La libertà dalla paura è la prima delle libertà. Data l’importanza delle tematiche, sarebbe stato un bel segnale avere più condivisione e più mediazione. Rivendico in Forza Italia un atteggiamento costruttivo e penso che ci si debba provare fino all’ultimo per arrivare a un percorso più condiviso, limando alcune vaghezze, senza atteggiamenti di chiusura e forzature che non fanno bene ai diritti né alla democrazia. Sarebbe una grande sconfitta vedere nuovamente morire una legge che si cerca di approvare da 25 anni e costringere un’intera comunità a sentirsi ancora una volta figlia di uno Stato Minore”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Barbara Masini, intervenendo in Aula nel corso della discussione generale sul Ddl Zan.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

