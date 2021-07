(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Ddl Zan: Malan, ignorare Patti Lateranensi e Intese è incostituzionale

“Desidero richiamare tutti i colleghi al rispetto della costituzione che prevede i Patti Lateranensi con la Chiesa cattolica e le Intese con altre Confessioni religiose, come la Chiesa Apostolica e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Sia i Patti che le Intese prevedono infatti che in caso di problemi sorti sulla loro applicazione essi devono essere regolati da procedure ben indicate dai due Trattati. Sia la Santa Sede che le due Confessioni suddette hanno contestato che l’eventuale ddl Zan, se approvato, determinerebbe problematiche importanti. Qui si tratta quindi di rispettare Trattati internazionali sottoscritti dallo Stato italiano e nella fattispecie firmati dall’allora sottosegretario Enrico Letta e dal presidente del Consiglio Romano Prodi. Se ciò non dovesse avvenire ci ritroveremmo di fronte ad una palese violazione della Costituzione”. Lo ha detto in aula il vicepresidente dei senatori di Forza Italia Lucio Malan, illustrando una questione sospensiva al ddl Zan all’esame del Senato.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

