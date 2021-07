(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Ddl Zan: Malan : Fi vota si a pregiudiziale a malincuore. Speriamo in soluzione equilibrata

“Voteremo a favore, sia pur a malincuore, della questione pregiudiziale al ddl Zan. Non ne abbiamo presentate di nostre perché non era questa la strada che volevamo percorrere. Lo facciamo perchè vogliamo respingere l’atteggiamento intollerante e ripetitivo di chi a sinistra si dice favorevole alla legge senza neppure riconoscere la necessità di correggere errori marchiani presenti nel testo approvato dalla Camera”. Lo ha detto in aula il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia Lucio Malan, intervenendo sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità al ddl Zan. “Noi siamo ancora oggi – ha aggiunto Malan – per trovare una soluzione equilibrata e positiva per approvare una legge che tuteli davvero i diritti di tutte le persone, nessuna esclusa”

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

