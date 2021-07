(AGENPARL) – Roma, 14 lug 2021 – Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno affossa la legge. La Lega ha proposto emendamenti che raccolgono le indicazioni del Santo Padre, di gay, lesbiche, insegnanti. Approviamola subito, tutti insieme, sarebbe un bel segnale di unanimità”. Così Salvini sul Ddl Zan, che in Aula scatena lo scontro. dopo l’incontro com il premier Draghi. “Togliamo dal testo quello che divide: bambini, gender nelle scuola, censura, bavaglio, negazione della libertà di pensiero e parola e la legge” passa. Poi no ad anticipo a settembre delle Comunali.

🔊 Listen to this