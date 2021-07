(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Ddl Zan: Caliendo (Fi), spaccare Paese non è da politici ma politicanti

“Provare a spaccare il Parlamento e il Paese in due, come è stato dimostrato ieri con la votazione sulle pregiudiziali, non è da politici illuminati ma francamente da politicanti. Non è possibile rifiutare la discussione su una materia così rilevante”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, illustrando una questione sospensiva al ddl Zan in discussione al Senato. “Come si può immaginare e poi scrivere – ha aggiunto Caliendo – che esisterebbe una sorta di istigazione alla discriminazione che costituisce reato senza che la discriminazione si sia verificata? La legge dovrà tornare alla Camera perchè ci sono errori tecnici che vanno corretti. Allora bisogna assolutamente fare uno sforzo per identificare una soluzione condivisa. Dobbiamo individuare una norma che sia idonea a garantire la tutela a chi si trova nelle condizioni previste dalla legge Zan e che sia nel contempo una garanzia per tutti i cittadini a non esser coinvolti in una sorta di ‘guerra di religione’ . Non possiamo calpestare la costituzione e il lavoro di chi si è battuto anche con la vita per difendere la democrazia”- ha concluso.

