Ddl Zan, Baldassarre (Lega), legge così non va, serve confronto serio

Roma, 17 lug – “Il Ddl Zan, così com’è allo stato attuale, non può essere condiviso, servono correzioni nel merito e nel metodo, a cominciare dagli articoli 1, 4 e 7. Anziché procedere con cocciutaggine, la sinistra non si sottragga al confronto e ascolti chi, da più parti, dal Vaticano al mondo liberale, passando per le associazioni e i costituzionalisti, solleva critiche a un provvedimento da modificare nella forma e nella sostanza. Da mesi la Lega, con buon senso, propone di trovare una corretta sintesi tra libertà di opinione e lotta alla discriminazione: l’atteggiamento intransigente di contrapposizione e scontro frontale portato avanti dalla sinistra purtroppo non aiuta. I problemi vanno affrontati in maniera concreta e non ideologica: se c’è da battersi seriamente a favore dei diritti e contro le discriminazioni, noi ci siamo”.

Così le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, a margine dell’evento al Circolo Canottieri di Roma, alla presenza dell’avvocato Daniela Bianchini, del Centro Studi Livatino, suor Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, del professor Gabriele Ritarossi, presidente di Radici e del dottor Emmanuele Di Leo, presidente di Steadfast, sulle Ragioni del no al Ddl Zan.

