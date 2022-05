(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 DDL CONCORRENZA. TIRABOSCHI (FI): STRUMENTO NECESSARIO PER GOVERNARE GLOBALIZZAZIONE

“Il provvedimento sulla concorrenza ha fatto fare alla politica uno sforzo di modernità, combattendo le rendite e le nostalgie del passato e occupandosi di come interpretare la stagione delle responsabilità. Anche se l’Italia è l’ottava economia mondiale, occupa solo il trentesimo posto nel mondo per livello di concorrenza. La concorrenza limitata ha impedito uno sviluppo robusto e soprattutto ha soffocato il potenziale di crescita del PIL. L’Italia deve essere più autorevole in Europa e contribuire a definire una moderna politica industriale europea per poter contare in un mondo globalizzato dove operano giganti e nel quale non ci si può muovere come topolini. La globalizzazione va governata, ma non puó essere fermata o combattuta. Economia e mercati sono interconnessi e di fatto non esiste più il paradigma di un’impresa esclusivamente locale o nazionale: anche la più piccola organizzazione imprenditoriale ha potenziali relazioni con il mondo. Tuttavia, non tutte le imprese sono uguali. Quelle del Made in Italy hanno però un vantaggio competitivo: esportano cultura, creatività, genialità, capacità di innovazione e valori quali, territorio, famiglia, tradizioni artigianali, appartenenza alla comunità nella quale si opera. Sono aspetti importanti e da valorizzare nell’era della competizione globale ancora troppo basata sul prezzo basso. Auspico, quindi, che governare la globalizzazione significhi sempre più difendere la democrazia liberale, combattendo i modelli autoritari, facendo propri i principi e gli ideali di libertà e benessere da costruire secondo una visione alternativa a quella messa in campo da una destra nazionalista e sovranista. Una politica moderna meno populista, vicina alla sua comunità, che premia il merito e toglie i privilegi, che guarda al rapporto virtuoso tra pubblico e privato, che dà importanza alla trasparenza, all’inclusione e al lavoro quale fattore produttivo strategico quanto il capitale nella costruzione di un capitalismo dal volto umano”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Virginia Tiraboschi, intervenendo in Aula in discussione generale sul ddl Concorrenza.

