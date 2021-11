(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Dazn: Pd, bene mantenimento doppio accesso, tutelati i cittadini abbonati

“In merito al mantenimento del doppio accesso per gli abbonati DAZN, esprimiamo soddisfazione per la decisione dell’azienda di non procedere a modifiche. L’avevamo chiesto e riteniamo che sia questa la decisione corretta, a tutela dei cittadini che avrebbero vissuto le restrizioni come un’ingiustizia. La passione di milioni di tifosi merita rispetto. Ci auguriamo che si continui a lavorare anche per migliorare il servizio. Da parte nostra garantiamo il massimo impegno ad ogni iniziativa volta a contrastare la pirateria e l’uso scorretto degli abbonamenti”.

Così in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti e Andrea Casu, deputato Pd e primo firmatario l’interrogazione presentata alla Camera dal Partito democratico.

Roma, 11 novembre 2021

🔊 Listen to this