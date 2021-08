(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – ZTL AD AGOSTO INUTILE, RAGGI CREA SOLO PROBLEMI – “Ancora nessuna risposta dalla Sindaca sulla decisione di mantenere i varchi Ztl anche per tutto il periodo estivo in orario diurno. Che senso ha tenere i varchi attivi ad agosto, quando la città si svuota? La libera circolazione delle persone soprattutto in centro permetterebbe invece di attrarre più clienti nei negozi, favorendo i saldi estivi. Commercianti, cittadini, rappresentanti delle categorie produttive, sono tutti d’accordo nel sospendere una misura che penalizza i primi segnali di ripresa economica”. Così il consigliere capitolino Davide Bordoni, responsabile Dipartimento regionale Commercio Lega candidato alle prossime amministrative. “Dobbiamo ‘muovere’ la nostra economia durante tutta la settimana, è assolutamente sbagliato aspettare solo il week-end. C’e’ un dato che ricordiamo alla Sindaca: La città è semi-deserta e non ha senso imporre ulteriori restrizioni alla viabilità. Dalla Raggi, prima di andarsene, attendiamo un gesto di attenzione verso i romani: ascolti chi lavora. Se l’emergenza sanitaria comincia ad essere sotto controllo quella economica si fa ancora sentire. Sospendere ad agosto la Ztl di giorno è necessario.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

🔊 Listen to this