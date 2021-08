(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – “Un aiuto concreto alle realtà sportive del nostro territorio, Roma oggi non è una città a misura di sport; lo dimostrano la carenza di impianti e di strutture idonee anche per le società sportive del basket e del volley romano che nelle competizioni collezionano successi nonostante il deficit di risorse ed investimenti nel settore.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. “Sulle politiche sportive in questi 5 anni di amministrazione Raggi non è stato prodotto nulla di costruttivo, diversi impianti sportivi comunali sono chiusi e i bandi delle palestre nei municipi sono tutti partiti in ritardo creando, così, grandi disagi all’utenza. Serve una programmazione a lungo termine, potrebbe essere la svolta per dare un’accelerata, ma gli impianti sportivi come stadi, palazzetti di atletica, piscine, e il villaggio olimpico, dovrebbero essere ripensati. La Lega e il centrodestra con Michetti sindaco faranno una battaglia affinché le squadre che rappresentano e tengono alto il nome di Roma Capitale possano lavorare ed allenarsi in spazi adeguati, prevedendo anche un contributo di sostegno. La debolezza, l’inadeguatezza e l’incapacità dimostrata dalla sindaca Raggi e dalla sua amministrazione a guidare la Capitale d’Italia hanno prodotto un danno economico e d’immagine incalcolabile alla città.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

