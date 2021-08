(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – PROSSIMO OTTOBRE SI VOLTA PAGINA “Finisce malamente la consiliatura disastrosa di un sindaco incompetente come la Raggi; gli ultimi mesi sono stati i più duri politicamente a causa dell’atteggiamento cialtronesco dei suoi consiglieri che chiudono la stagione politica dei 5 stelle a Roma tra insulti e mancate riforme senza più la maggioranza in Aula.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bodoni candidato alle prossime elezioni amministrative “Oggi si conclude un percorso impervio che ha avuto tante buche e crepe quante le maltrattate strade della Capitale: dimissioni, deleghe ritirate, continui cambi di assessori (all’Ambiente e ai Rifiuti un fallimento totale) e di porte girevoli alla dirigenza di Ama e Atac. Che fine hanno fatto quindi le promesse dei grillini? I romani ormai si sono resi conto di chi sono e delle loro enormi carenze che hanno portato Roma in una condizione al limite. Il 3 – 4 Ottobre Roma volta pagina, siamo dalla parte del prof. Enrico Michetti e di tutto il centrodestra unito, i 5 Stelle hanno fallito miseramente dimostrando ancora una volta la loro incapacità.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

