lun 09 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – OSTIA, PUNTARE SU TURISMO E SITO ARCHEOLOGICO – “Ostia negli ultimi anni è stata è stata amministrata senza criterio dove è sempre mancato un progetto di rilancio. Come evidenziato dai dati sull’affluenza turistica ancora siamo ancora lontani dal raggiungimento dei livelli pre-covid per quanto riguarda le presenze in spiaggia con una stagione balneare che non riesce a decollare.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. “I cittadini sono già stati enormemente penalizzati, moralmente e economicamente, dai due anni di commissariamento e poi da una consiliatura sostanzialmente incapace di cogliere le enormi potenzialità del litorale romano a partire dal mare e dall’imprenditoria locale. La Lega ha un programma dettagliato per il rilancio del territorio sia dal punto di vista dell’offerta commerciale sia dal punto di vista della qualità dei servizi. Bisogna puntare sul turismo e sulla cultura: rendendo accessibile il mare liberandolo da un ciclabile e con una mobilità tutta da riprogettare, prendendosi cura delle bellezze naturalistiche e valorizzando le enormi ricchezze del parco archeologico di Ostia Antica, sollecitando l’impegno del Governo per la Roma–Lido come parte integrante di un processo di rilancio per tutta Roma”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

