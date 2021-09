(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – ENNESIMO ATTACCO AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA “Prima di andare definitivamente a casa la Raggi tenta l’ennesimo attacco ad una categoria fondamentale per il commercio cittadino vittima della pandemia e per la quale, dopo il voto, dovremo attuare un piano di rilancio”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni, responsabile del Dipartimento regionale Commercio della Lega che aggiunge: “Sono molto gravi le delocalizzazioni degli operatori del commercio su area pubblica portate avanti dalla giunta 5 stelle: l’ennesimo attacco alla categoria nonostante il Commercio su Area pubblica abbia dimostrato di attestarsi sugli stessi livelli per attrattiva e competitività del commercio romano in generale. Lo stop di ulteriori soste nei vari quartieri della città previste per metà settembre è frutto di un atteggiamento errato di questa Amministrazione, arrivata alla sua scadenza senza aver mai intrapreso un dialogo per individuare insieme agli operatori valide alternative. La sindaca Raggi anziché contrastare il commercio abusivo e illegale, una delle piaghe della Capitale, continua a prendersela con gli operatori regolari mettendo anche a rischio tanti posti di lavoro poiché le rotazioni fatte in questo modo comportano – di fatto – l’eliminazione dei banchi e delle postazioni.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

