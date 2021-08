(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – Diario si dovrebbe vergognare, l’agone politico è una cosa, la diffamazione è un’altra. La politica ha e deve avere una sua dignita’ che dipende dalla correttezza dei comportamenti anche in campagna elettorale. Il presidente di una Commissione Capitolina denigra i nostri alleati Sgarbi e Toti per il loro sostegno a Michetti? La nostra coalizione è espressione del mondo moderato romano ed amplia quel polo del buonsenso che nulla ha a che vedere con il Movimento post ideologico dei 5 stelle: abbiamo chiamato a raccolta chi con generosita’ vuole dare un contributo per fare rinascere questa citta’. Vedo con piacere che questo appello raccoglie sempre maggiori consensi.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni Amministrative

