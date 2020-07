DAVANTAGE DE DéCèS QUE DE NAISSANCES EN OCCITANIE DEPUIS 2017

(AGENPARL) – FRANCE, gio 02 luglio 2020

Au 1er janvier 2020, l’Occitanie compte 5,9 millions d’habitants. La population régionale

a augmenté de près de 2 millions en 45 ans, soit une hausse de 0,8 % par an en moyenne

depuis 1975. Cette croissance est beaucoup plus forte qu’en France métropolitaine

(+ 0,5 % par an). En Occitanie, le solde migratoire est le principal moteur de la croissance démographique.

Mais le solde naturel a également contribué par le passé à la hausse du nombre d’habitants.

L’excédent des naissances sur les décès explique 9 % de l’accroissement de la population

régionale depuis 1975. Cependant depuis 2015, le solde naturel se dégrade, participant au ralentissement

de la croissance de la population : ces cinq dernières années, elle n’est plus que

de 0,5 % par an en moyenne.

Le solde naturel se dégrade

En Occitanie, le solde naturel diminue nettement depuis cinq ans (figure 1). L’excédent naturel a été divisé par deux entre 2014 et 2015, puis presque encore

par deux entre 2015 et 2016. À partir de 2017, les décès l’emportent sur les naissances

et le déficit naturel s’accentue depuis. En 2014, le solde naturel – excédentaire –

apportait 8 600 habitants à la région ; cinq ans plus tard, devenu déficitaire, il

lui en fait perdre 2 000. Cette dégradation du solde naturel n’est pas spécifique à l’Occitanie. Après la Nouvelle-Aquitaine,

la Corse, la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté, l’Occitanie est la 5e région de métropole (avec le Centre-Val de Loire) à avoir vu son solde naturel basculer

en négatif. La Normandie affiche également un déficit naturel depuis 2018. Dans la région, le déficit naturel grève la croissance de la population à hauteur

de 0,3 habitant pour mille en 2019. L’Occitanie avait déjà connu un déficit naturel

d’ampleur comparable à la fin des années 1970, et un déficit plus léger au milieu

des années 1980. Le nombre des naissances avait ensuite durablement dépassé celui

des décès, jusqu’aux années 2000 à 2014 où l’accroissement naturel était à son plus

haut (+ 1,6 pour mille par an en moyenne). La dégradation du solde naturel est due à deux phénomènes qui s’observent à l’échelle

nationale : à la fois un mouvement de baisse des naissances et une hausse des décès.

l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique tableau Figure 1 – Les décès sont plus nombreux que les naissances depuis 2017 Évolution des naissances, des décès et du solde naturel en Occitanie depuis 1975 Les décès sont plus nombreux que les naissances depuis 2017 Année Naissances Décès Solde naturel Solde naturel positif Solde naturel négatif 1975 45 608 48 659 -3 051 -3 051 1976 44 448 47 908 -3 460 -3 460 1977 45 750 46 388 -638 -638 1978 45 741 48 167 -2 426 -2 426 1979 47 468 47 790 -322 -322 1980 50 705 47 804 2 901 2 901 1981 50 950 48 668 2 282 2 282 1982 50 413 48 209 2 204 2 204 1983 48 382 49 065 -683 -683 1984 48 972 48 597 375 375 1985 49 575 49 632 -57 -57 1986 50 388 48 368 2 020 2 020 1987 50 046 47 343 2 703 2 703 1988 51 532 47 595 3 937 3 937 1989 52 087 47 299 4 788 4 788 1990 52 329 48 416 3 913 3 913 1991 52 186 47 841 4 345 4 345 1992 52 070 47 356 4 714 4 714 1993 49 968 48 585 1 383 1 383 1994 49 860 48 177 1 683 1 683 1995 51 942 48 659 3 283 3 283 1996 52 564 49 556 3 008 3 008 1997 52 304 49 663 2 641 2 641 1998 53 141 50 934 2 207 2 207 1999 53 425 51 122 2 303 2 303 2000 55 552 50 503 5 049 5 049 2001 57 204 50 078 7 126 7 126 2002 56 409 50 865 5 544 5 544 2003 56 661 52 086 4 575 4 575 2004 57 121 48 863 8 258 8 258 2005 58 350 51 033 7 317 7 317 2006 61 267 49 393 11 874 11 874 2007 61 064 49 787 11 277 11 277 2008 62 309 51 116 11 193 11 193 2009 62 005 51 823 10 182 10 182 2010 62 604 52 674 9 930 9 930 2011 63 015 51 962 11 053 11 053 2012 63 043 54 765 8 278 8 278 2013 62 405 54 250 8 155 8 155 2014 62 580 53 998 8 582 8 582 2015 61 290 57 144 4 146 4 146 2016 59 979 57 519 2 460 2 460 2017 58 798 59 140 -342 -342 2018 58 106 59 630 -1 524 -1 524 2019 57 655 59 661 -2 006 -2 006 Source : Insee, état civil graphique Figure 1 – Les décès sont plus nombreux que les naissances depuis 2017 Évolution des naissances, des décès et du solde naturel en Occitanie depuis 1975 Source : Insee, état civil

Une baisse récente des naissances

En 2019, 57 700 bébés ont vu le jour en Occitanie, soit 451 de moins qu’en 2018 (- 0,8 %).

Cette baisse du nombre de naissances se poursuit pour la cinquième année consécutive.

Au cours des quarante années précédentes, le nombre de naissances avait globalement

progressé. Après la chute du nombre de naissances à 44 500 en 1976, marquant la fin

du baby-boom, le nombre de naissances connaît une progression par vagues successives.

La natalité est particulièrement élevée entre 2006 et 2015, années au cours desquelles

les naissances dépassent les 61 000 par an. L’évolution des naissances est liée à deux facteurs : le nombre de femmes en âge d’avoir

des enfants et la fécondité de ces femmes. Dans la région, la baisse de la fécondité

est le principal facteur explicatif de la baisse récente du nombre de naissances.

En effet, en Occitanie, le nombre de femmes en âge de procréer, notamment entre 20

et 40 ans, âges auxquels elles sont les plus fécondes, est stable depuis le milieu

des années 1990 (figure 2).

l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique tableau Figure 2 – Une nette diminution de la fécondité depuis 2015 Évolution de la fécondité et du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants en Occitanie

En 2019, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,72 enfant par femme en Occitanie (1,84 en France métropolitaine). Il

diminue nettement depuis 2015 dans la région, comme en métropole. Cela provient d’une

baisse de la fécondité des femmes âgées de 15 à 34 ans, tandis que celle des 35 à

49 ans se stabilise (figure 3). Ces évolutions sont très fortement liées à la place de la femme dans la société

et à l’évolution des mentalités. Soucieuses de leur carrière et maîtrisant leur fécondité,

les femmes ont tendance à prolonger leurs études et ont leurs enfants de plus en plus

tard. La diminution de l’indicateur conjoncturel de fécondité depuis 2012 peut s’expliquer

dans un premier temps par les effets de la récession économique entraînée parla crise

financière de 2008. Le chômage et la précarité, en se maintenant à un niveau élevé,

ont pu retarder le calendrier des naissances, une partie des couples reportant leur

projet de fécondité en attendant un avenir moins incertain. Mais l’indicateur conjoncturel

de fécondité a continué de baisser une fois les effets de la crise passés, reflétant

une nouvelle tendance non liée à la conjoncture économique (pour en savoir plus).

l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique tableau Figure 3 – Depuis 2015, la fécondité baisse chez les femmes âgées de 25 à 34 ans Évolution des taux de fécondité (1) par tranche d’âge en Occitanie depuis 1975 Depuis 2015, la fécondité baisse chez les femmes âgées de 25 à 34 ans Année 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 1975 0,6 0,9 0,2 1976 0,6 0,9 0,1 1977 0,6 0,9 0,1 1978 0,6 0,9 0,1 1979 0,6 0,9 0,1 1980 0,6 1,0 0,1 1981 0,6 1,0 0,2 1982 0,5 1,0 0,1 1983 0,5 1,0 0,1 1984 0,5 1,0 0,1 1985 0,4 1,0 0,2 1986 0,4 1,0 0,2 1987 0,4 1,0 0,2 1988 0,4 1,1 0,2 1989 0,4 1,1 0,2 1990 0,4 1,1 0,2 1991 0,3 1,1 0,2 1992 0,3 1,1 0,2 1993 0,3 1,0 0,2 1994 0,3 1,0 0,2 1995 0,3 1,1 0,2 1996 0,3 1,1 0,2 1997 0,3 1,1 0,3 1998 0,3 1,1 0,3 1999 0,3 1,1 0,3 2000 0,3 1,2 0,3 2001 0,3 1,2 0,3 2002 0,3 1,2 0,3 2003 0,3 1,2 0,3 2004 0,3 1,2 0,3 2005 0,3 1,2 0,3 2006 0,3 1,2 0,4 2007 0,3 1,2 0,4 2008 0,3 1,3 0,4 2009 0,3 1,2 0,4 2010 0,3 1,2 0,4 2011 0,3 1,2 0,4 2012 0,3 1,2 0,4 2013 0,3 1,2 0,4 2014 0,3 1,2 0,4 2015 0,2 1,2 0,4 2016 0,2 1,1 0,4 2017 0,2 1,1 0,4 2018 0,2 1,1 0,4 2019 0,2 1,1 0,4 graphique Figure 3 – Depuis 2015, la fécondité baisse chez les femmes âgées de 25 à 34 ans Évolution des taux de fécondité (1) par tranche d’âge en Occitanie depuis 1975

Un nombre de décès en hausse, avec l’arrivée aux grands âges des baby-boomers

En 2019, 59 700 personnes sont décédées en Occitanie ; il s’agit du niveau le plus

élevé observé au cours des 45 dernières années. Depuis 2007, le nombre de décès est

en forte hausse, alors qu’il s’était maintenu en dessous ou proche de 50 000 par an

depuis 1975. L’augmentation récente du nombre de décès est liée à l’arrivée des baby-boomers, générations

nombreuses nées après la seconde guerre mondiale, à des âges de forte mortalité. Au

1er janvier 2020, près d’un habitant sur quatre est âgé de 65 ans ou plus en Occitanie

(figure complémentaire 1), contre seulement un sur six en 1975. Les plus anciens (85 ans ou plus) représentent

4,0 % de la population en 2020 contre 1,3 % en 1975. Le ralentissement des gains d’espérance de vie ces dix dernières années peut aussi contribuer à la hausse des décès (figure 4). Les retombées de la lutte contre les maladies cardiovasculaires, très visibles

les décennies précédentes,semblent toucher à leur fin. Et les progrès de la lutte

contre les cancers, qui sont devenus la première cause de décès, sont plus lents.

En Occitanie, une des régions où l’on vivait le plus longtemps, le ralentissement

est plus prononcé qu’au niveau national, et l’écart d’espérance de vie entre la région

et la moyenne métropolitaine se réduit. En 2019, l’espérance de vie à la naissance

est de 85,5 ans pour les femmes et de 80,1 ans pour les hommes en Occitanie (respectivement

85,7 ans et 79,8 ans en métropole).

l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique tableau Figure 4 – L’écart d’espérance de vie entre l’Occitanie et la France métropolitaine s’est réduit Évolution de l’espérance de vie en Occitanie et France métropolitaine L’écart d’espérance de vie entre l’Occitanie et la France métropolitaine s’est réduit Année Occitanie France métropolitaine Femmes Hommes Femmes Hommes 1975 nd nd 76,9 69,0 1976 nd nd 77,2 69,2 1977 nd nd 77,8 69,7 1978 nd nd 77,9 69,8 1979 nd nd 78,3 70,1 1980 nd nd 78,4 70,2 1981 nd nd 78,5 70,4 1982 nd nd 78,9 70,7 1983 nd nd 78,8 70,7 1984 nd nd 79,3 71,2 1985 nd nd 79,4 71,3 1986 nd nd 79,7 71,5 1987 nd nd 80,3 72,0 1988 nd nd 80,5 72,3 1989 nd nd 80,6 72,5 1990 nd nd 81,0 72,7 1991 nd nd 81,2 72,9 1992 nd nd 81,5 73,2 1993 nd nd 81,5 73,3 1994 nd nd 81,9 73,7 1995 nd nd 81,9 73,9 1996 nd nd 82,1 74,1 1997 nd nd 82,3 74,6 1998 nd nd 82,4 74,8 1999 82,7 75,8 82,5 75,0 2000 83,1 76 82,8 75,3 2001 83,2 76,2 82,9 75,5 2002 83,4 76,5 83,1 75,8 2003 83,4 76,7 83,0 75,9 2004 84 77,4 83,9 76,7 2005 84,1 77,3 83,9 76,8 2006 84,4 78 84,2 77,2 2007 84,7 78,2 84,4 77,4 2008 84,6 78,4 84,4 77,6 2009 84,6 78,4 84,5 77,8 2010 84,9 78,6 84,7 78,0 2011 85,2 79,1 85,0 78,4 2012 84,9 79,2 84,8 78,5 2013 85,3 79,4 85,0 78,8 2014 85,5 79,7 85,4 79,3 2015 85,4 79,6 85,1 79,0 2016 85,5 79,8 85,3 79,3 2017 85,5 79,8 85,4 79,5 2018 85,5 79,9 85,5 79,6 2019 85,5 80,1 85,7 79,8 nd : non disponible

Note : les données antérieures à 1999 ne sont pas disponibles pour les nouvelles régions.

Source : Insee, état civil, estimations de population graphique Figure 4 – L’écart d’espérance de vie entre l’Occitanie et la France métropolitaine s’est réduit Évolution de l’espérance de vie en Occitanie et France métropolitaine nd : non disponible

Note : les données antérieures à 1999 ne sont pas disponibles pour les nouvelles régions.

Source : Insee, état civil, estimations de population

Au contraire, le nombre de décès avait faiblement progressé jusqu’au milieu des années

2000, sous l’effet de deux facteurs. D’abord l’allongement important de la durée de

vie depuis un demi-siècle. Ensuite, le phénomène des classes creuses nées entre 1915 et

1919 qui, en arrivant aux âges élevés à partir des années 1980, ont constitué un « manque

relatif » de décès. Dans les prochaines années, la hausse du nombre de décès devrait se poursuivre en

Occitanie, à l’image de l’ensemble des régions, jusqu’à la disparition des dernières

générations de baby-boomers. À ces évolutions tendancielles s’ajoutent des phénomènes exceptionnels qui influent

également sur le nombre de décès : canicule de 2003, épidémie de grippe sévère de

V2015, pandémie de Covid-19 en 2020 (encadré).

Toujours plus de naissances que de décès en Haute-Garonne, dans l’Hérault et le Gard

Si les mouvements de baisse des naissances et de hausse des décès se retrouvent dans

tous les départements d’Occitanie, ils ne conduisent pas partout à un déficit naturel.

En 2019, le nombre de naissances dépasse encore celui des décès en Haute-Garonne,

dans l’Hérault et le Gard (figures 5

et 6). Ces trois départements bénéficient d’un excédent naturel depuis presque 45 ans,

grâce à leur attractivité qui contribue à maintenir une population plus jeune.

l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique tableau Figure 5 – Un déficit naturel dans la majorité des départements Taux d’accroissement naturel par département de France métropolitaine en 2019 en ‰ Un déficit naturel dans la majorité des départements (en ‰) Département Libellé département Taux d’accroissement naturel en 2019 01 Ain + 3,0 02 Aisne – 0,8 03 Allier – 5,2 04 Alpes-de-Haute-Provence – 3,7 05 Hautes-Alpes – 1,8 06 Alpes-Maritimes – 0,3 07 Ardèche – 2,6 08 Ardennes – 1,5 09 Ariège – 5,0 10 Aube – 0,7 11 Aude – 2,8 12 Aveyron – 4,7 13 Bouches-du-Rhône + 3,4 14 Calvados – 0,7 15 Cantal – 7,3 16 Charente – 3,8 17 Charente-Maritime – 4,4 18 Cher – 3,8 19 Corrèze – 6,2 21 Côte-d’Or + 0,2 22 Côtes-d’Armor – 4,3 23 Creuse – 10,0 24 Dordogne – 6,3 25 Doubs + 2,0 26 Drôme + 0,9 27 Eure + 0,9 28 Eure-et-Loir + 0,8 29 Finistère – 2,5 2A Corse-du-Sud – 1,3 2B Haute-Corse – 1,1 30 Gard + 0,1 31 Haute-Garonne + 4,3 32 Gers – 5,5 33 Gironde + 1,8 34 Hérault + 1,2 35 Ille-et-Vilaine + 2,8 36 Indre – 6,1 37 Indre et Loire + 0,4 38 Isère + 3,3 39 Jura – 1,6 40 Landes – 2,5 41 Loir-et-Cher – 2,9 42 Loire + 0,9 43 Haute-Loire – 3,0 44 Loire-Atlantique + 3,1 45 Loiret + 2,2 46 Lot – 6,9 47 Lot-et-Garonne – 3,4 48 Lozère – 5,3 49 Maine-et-Loire + 1,9 50 Manche – 2,9 51 Marne + 1,9 52 Haute-Marne – 4,1 53 Mayenne – 0,1 54 Meurthe-et-Moselle + 0,5 55 Meuse – 3,2 56 Morbihan – 2,7 57 Moselle – 0,2 58 Nièvre – 7,3 59 Nord + 3,3 60 Oise + 3,5 61 Orne – 4,7 62 Pas-de-Calais + 0,7 63 Puy-de-Dôme – 0,3 64 Pyrénées-Atlantiques – 1,9 65 Hautes-Pyrénées – 4,6 66 Pyrénées-Orientales – 3,1 67 Bas-Rhin + 2,3 68 Haut-Rhin + 1,0 69 Rhône + 6,4 70 Haute-Saône – 2,0 71 Saône-et-Loire – 3,6 72 Sarthe + 0,2 73 Savoie + 1,2 74 Haute-Savoie + 5,2 75 Paris + 6,4 76 Seine-Maritime + 1,5 77 Seine-et-Marne + 6,4 78 Yvelines + 6,4 79 Deux-Sèvres – 1,6 80 Somme – 0,7 81 Tarn – 2,9 82 Tarn-et-Garonne – 0,4 83 Var – 1,5 84 Vaucluse + 1,0 85 Vendée – 1,9 86 Vienne – 0,9 87 Haute-Vienne – 2,4 88 Vosges – 3,1 89 Yonne – 3,5 90 Territoire-de-Belfort + 0,6 91 Essonne + 7,9 92 Hauts-de-Seine + 7,6 93 Seine-Saint-Denis + 11,6 94 Val-de-Marne + 8,4 95 Val-d’Oise + 9,7 Source : Insee, état civil, estimations de population graphique Figure 5 – Un déficit naturel dans la majorité des départements Taux d’accroissement naturel par département de France métropolitaine en 2019 Source : Insee, état civil, estimations de population

tableau Figure 6 – Seuls la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard affichent un excédent naturel en 2019 Données démographiques sur les départements d’Occitanie Seuls la Haute-Garonne, l’Hérault et le Gard affichent un excédent naturel en 2019 Estimation de population au 1ᵉʳ janvier 2020 Variation annuelle de la population entre le 1ᵉʳ janvier 1975 et le 1ᵉʳ janvier 2020

(%) Naissances domiciliées en 2019 (nombre) Décès domiciliées en 2019 (nombre) Solde naturel en 2019 (nombre) Évolution totale dont due au solde naturel dont due au solde migratoire apparent Ariège 152 398 + 0,2 – 0,4 + 0,6 1 197 1 963 – 766 Aude 372 705 + 0,7 – 0,2 + 0,9 3 235 4 274 – 1 039 Aveyron 278 360 + 0,0 – 0,3 + 0,3 2 184 3 488 – 1 304 Gard 748 468 + 0,9 + 0,2 + 0,7 7 559 7 470 89 Haute-Garonne 1 400 935 + 1,3 + 0,6 + 0,7 15 948 9 916 6 032 Gers 190 040 + 0,2 – 0,4 + 0,6 1 406 2 450 – 1 044 Hérault 1 176 145 + 1,3 + 0,3 + 1,0 12 281 10 898 1 383 Lot 173 166 + 0,3 – 0,4 + 0,7 1 243 2 444 – 1 201 Lozère 76 286 + 0,0 – 0,3 + 0,3 590 995 – 405 Hautes-Pyrénées 226 839 + 0,0 + 0,2 – 0,2 1 840 2 896 – 1 056 Pyrénées-Orientales 479 000 + 1,0 – 0,2 + 1,2 4 267 5 733 – 1 466 Tarn 387 898 + 0,3 – 0,1 + 0,4 3 321 4 449 – 1 128 Tarn-et-Garonne 262 618 + 0,8 + 0,1 + 0,7 2 584 2 685 – 101 Occitanie 5 924 858 + 0,8 + 0,1 + 0,7 57 655 59 661 – 2 006 France métropolitaine 64 897 954 + 0,5 + 0,4 + 0,1 712 261 596 652 115 609 Lecture : en Haute-Garonne, la population a augmenté de 1,3 % par en an moyenne entre

le 1ᵉʳ janvier 1975 et le 1ᵉʳ janvier 2020.

le 1ᵉʳ janvier 1975 et le 1ᵉʳ janvier 2020. Cette augmentation peut se décomposer en deux parties : une hausse de 0,6 % par an

en raison de l’apport naturel (écart entre le nombre de naissances et le nombre de

décès), et une hausse de 0,7 % par an liée à l’apport migratoire (écart entre les

arrivées dans le département et les départs).

en raison de l’apport naturel (écart entre le nombre de naissances et le nombre de décès), et une hausse de 0,7 % par an liée à l’apport migratoire (écart entre les arrivées dans le département et les départs). Source : Insee, état civil, estimations de population

Ce phénomène est particulièrement prononcé en Haute-Garonne : l’apport naturel explique

le tiers de la hausse de la population entre 1975 et 2020. La baisse récente des naissances

est modérée, plaçant la Haute-Garonne parmi les départements de province où l’accroissement

naturel est le plus élevé en 2019 (+ 4,3 pour mille), après le Rhône et la Haute-Savoie. Dans l’Hérault et le Gard, un cinquième seulement de l’accroissement de la population

depuis 1975 est dû au moteur naturel. Et les naissances y diminuent plus fortement

depuis 2015. Le Tarn-et-Garonne se trouve dans une situation intermédiaire : l’excédent naturel

a été significatif au début des années 2000 et jusqu’en 2016, période pendant laquelle

le département a attiré de nombreux actifs plutôt jeunes, en âge d’avoir des enfants.

Un déficit naturel de longue date dans la plupart des départements

Dans les autres départements d’Occitanie, le déficit naturel était déjà présent depuis 1975,

et il se creuse ces cinq dernières années. Les départements ruraux (Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Lozère) et les Hautes-Pyrénées

affichent un déficit naturel ininterrompu depuis 45 ans. Ils font partie des départements

les plus âgés de province, avec par conséquent une faible natalité. En 2019, le déficit

naturel contribue à faire baisser la population de 4,6 pour mille dans les Hautes-Pyrénées

à 6,9 pour mille dans le Lot. Dans le Tarn, jusqu’à la période récente, le déficit naturel était de moindre ampleur.

Les naissances ont même dépassé brièvement le nombre des décès lors des pics de natalité

du début des années 1980 et dans les années 2000. L’Aude et les Pyrénées-Orientales se démarquent par une progression du nombre des

naissances jusqu’au début des années 2010, mais qui ne compense pas celle des décès.

En effet, ils accueillent de jeunes actifs en âge de fonder une famille, mais attirent

aussi des retraités qui privilégient les départements du littoral, accentuant ainsi

le vieillissement de la population.

