(AGENPARL) – sab 01 gennaio 2022 REPORT DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TANTE PERSONE HANNO FESTEGGIATO IN STRADA NELLE GRANDI CITTÀ

14 FERITI GRAVI E NESSUNA PERSONA DECEDUTA

Si comunicano i dati del Capodanno 2022 elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, concernenti gli esiti dei servizi predisposti per la prevenzione ed il rilevamento degli incidenti derivanti dall’uso dei prodotti pirotecnici, corredati delle tabelle e dei grafici riepilogativi.

I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti non fanno registrare alcun episodio mortale, a fronte di una persona deceduta nel 2021.

In leggera crescita il dato dei feriti gravi con prognosi superiore ai 40 giorni, passati da 12 a 14. In relazione al ferimento di minori, si registra un significativo aumento del dato complessivo: 20 a fronte degli 8 dello scorso anno.

Sono state 37 le persone arrestate e 188 quelle denunciate a fronte del sequestro di 32.501 Kg di prodotti pirotecnici e 2.381 Kg di polvere da sparo. 10 le armi comuni da sparo sequestrate.

DECESSI E FERITI

Quest’anno non si sono registrati, contrariamente a quanto accaduto nel corso degli ultimi 2 anni, decessi dovuti a uso di materiale esplodente.

Grafico n. 1. Decessi registrati nel periodo 2016- 2022

Il dato complessivo relativo ai feriti, che si è assestato a 124 (di cui 31 ricoverati), evidenzia un incremento rispetto al precedente anno (79).

Grafico n. 2. Feriti registrati nel periodo 2016- 2022

Questo fine anno si sono registrati 10 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, in diminuzione rispetto ai dati del 2021 (13).

In relazione alla gravità delle lesioni riportate, si registra un aumento nel numero di feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni (110 a dispetto dei 67 dello scorso anno). Per quanto riguarda invece i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, si registra un lieve aumento rispetto allo scorso anno (14 a fronte di 12 del 2021).

In relazione al ferimento di minori, si registra un significativo aumento del dato complessivo: 20 a fronte degli 8 dello scorso anno.

Grafico n.3. Feriti con prognosi superiore a 40 giorni

Grafico n.4. Feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni

————————-

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE FORZE DI POLIZIA RIFERITA AL PERIODODAL 1/12/2021 AL 1/1/2022

MISURE RESTRITTIVE E SEQUESTRI

I dati relativi agli arresti e alle denunce risultano in diminuzione rispetto allo scorso anno.

MISURE RESTRITTIVE

Grafico n.4. dati relativi alle persone arrestate e denunciate

SEQUESTRI

Di seguito si riportano i dati relativi ai materiali sequestrati:

n. 586 strumenti lanciarazzi;

n. 10 armi comuni da sparo;

n. 207 munizioni;

kg. 2.381 di polvere da sparo;

kg 8.923 di manufatti appartenenti alla IV e V categoria Tulps;

kg 13.202 di manufatti recanti la marcatura “CE”;

kg. 10.376 di prodotti comunque non riconosciuti e cioè non ricompresi nelle categorie Tulps o “CE” perché illegali, non correttamente etichettati, non conformi alle norme CE, non rispondenti ai decreti di riconoscimento e classificazione, abusivi e/o altro;

n. 335.659 parti di articoli pirotecnici di varia natura che, per motivi operativi, sono stati indicati dagli Uffici in parti anziché in chili.

n. 3.348 detonatori

n. 45.175 capsule innescanti

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati concernenti le attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia nell’arco di tutto il mese di dicembre presso le fabbriche, i depositi e gli esercizi di minuta vendita con licenza di P.S. di esplosivi.

Esercizi presenti sul territorio Esercizi controllati Esercizi sanzionati

Fabbriche

Depositi

(con licenza e senza licenza)

(con licenza e senza licenza)

25 103

(con licenza e senza licenza)

EVENTI DI MAGGIOR RILIEVO

01 TARANTO Nella serata di ieri, un 40enne pregiudicato ha riportato gravissime lesioni a una mano, con probabile amputazione dell’arto, a seguito della deflagrazione di un petardo.

02 NAPOLI Nella serata di ieri, un 40enne cingalese è stato raggiunto da un proiettile vagante al torace, mentre era sul balcone della sua abitazione. L’uomo, regolare e incensurato, è stato ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita, con prognosi riservata.

03 ROMA Nella tarda serata di ieri, in Largo Gaetana Agnesi, ignoti hanno lanciato petardi all’indirizzo di passanti assiepati nei pressi della sottostante uscita della fermata metro Linea B “Colosseo”. Gli stessi, si sono allontanati prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

Nella notte, un bambino di 10 anni, a seguito dell’esplosione di un petardo, ha riportato un trauma facciale agli occhi ed è stato trasportato in terapia intensiva pediatrica, con prognosi di 15 gg.

04 ASCOLI P. Nella notte, a Roccafluvione, un 23enne italiano ha riportato gravi lesioni alle mani, causate dallo scoppio di un petardo. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, e successivamente dimesso con una prognosi di 40 giorni.

Nella notte, un 29enne è rimasto ferito alla mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Lo stesso è stato refertato con prognosi di 30 giorni.

05 NAPOLI Nella notte, a Marano di Napoli, un 25enne ha riportato lesioni al volto causate dallo scoppio di una batteria di artifici pirotecnici. Il predetto è stato ricoverato in ospedale e successivamente dimesso con 15 giorni di prognosi.

06 MODENA Nella notte, un 34enne pregiudicato di origini nomadi è giunto in ospedale con lesioni d’arma da fuoco a una gamba. Il predetto, non in pericolo di vita, ha dichiarato di essere stato ferito in strada, durante i festeggiamenti, da un proiettile vagante.

07 NAPOLI Nella notte, una 54enne ha riportato gravi lesioni a un occhio, causate dalla deflagrazione in strada di un petardo. La donna è stata ricoverata in ospedale, in codice rosso.

08 NAPOLI Nella notte, un 38enne è stato soccorso in ospedale per lesioni a un orecchio, al volto e alla spalla, cagionate dalla deflagrazione di un artifizio pirotecnico. Il predetto è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

09 VICENZA Nella notte, a Bassano del Grappa, un 25enne malese ha riportato l’amputazione della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo.

10 BARI Nella notte sono rimasti gravemente feriti 3 uomini: il primo di 40 anni ha riportato l’amputazione del polso e della mano destra ed è stato ricoverato presso l’Ospedale di Taranto, con prognosi non ancora determinata. Il secondo, di 28 anni, ha riportato l’amputazione di un dito della mano a seguito di trauma da scoppio e risulta ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari, con una prognosi di 30 gg. Il terzo, di 43 anni, ha riportato l’amputazione del dito di una mano e risulta ricoverato presso il Policlinico di Bari con prognosi riservata.

11 LECCE Nella notte, un 32enne è stato ricoverato in codice rosso a seguito dell’esplosione di un grosso petardo. L’esplosione ha causato l’amputazione della mano destra con prognosi di 40 gg.

Nella notte, un 32enne è stato ricoverato per un trauma alla mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Lo stesso è stato dimesso con prognosi di 40 gg.

12 BIELLA Nella notte, un uomo di 43 anni è stato ricoverato presso l’Ospedale di Ponderano (BI) con un’evidente ferita alla mano sinistra. A seguito di intervento chirurgico ha subito la sub-amputazione della falange del primo dito, con prognosi di 40 gg.

13 BERGAMO Nella notte, un 19enne ha perso la falange dell’indice della mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Il predetto è stato ricoverato con prognosi superiore a 40 gg.

14 CAGLIARI Nella notte, un uomo di 53 anni ha subito l’amputazione di tre dita della mano sinistra ed è stato ricoverato presso l’Ospedale “Brotzu” di Cagliari, con prognosi di 30 gg.

15 SONDRIO Nella notte, a Caspoggio, un 24enne ha riportato l’amputazione parziale del dito medio sinistro mentre accendeva un petardo.

16 FOGGIA Nella notte, a Manfredonia, un 30enne pregiudicato è rimasto ferito a una mano a seguito dello scoppio di un petardo. Il predetto ha riportato 30 giorni di prognosi.