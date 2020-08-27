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Agenparl

DATA INIZIO: 14/09/2020 – SETTORE: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – RILEVANZA: REGIONALE – REGIONE: SICILIA – PROVINCIA: TUTTE

by Redazione00

(AGENPARL) – ROMA, gio 27 agosto 2020

30/08/2020 30/08/2020 FAO-COBAS Trasporto merci PERSONALE SOC. GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI DI LEVATE (BG) INTERA GIORNATA Territoriale 19/08/2020 Lombardia Bergamo 19/08/2020 20:41 04/09/2020 04/09/2020 OSR FILT CGIL FIT CISL UILT UIL UGL TRASPORTI FAISA CISAL CALABRIA Trasporto pubblico locale PERSONALE DELLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA REGIONE CALABRIA 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 Regionale 09/07/2020 Calabria Tutte 20/07/2020 16:46 04/09/2020 04/09/2020 OSP FILT-CGIL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. EREDI ZANFINI DI ACRI (CS) 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 Locale 18/08/2020 Calabria Cosenza 18/08/2020 19:44 06/09/2020 06/09/2020 FIT-CISL Aereo PERSONALE NAVIGANTE SOC. BABCOCK MCS 4 ORE: DALLE 10.01 ALLE 14.00 Nazionale 04/06/2020 Italia Tutte 05/06/2020 13:31 06/09/2020 06/09/2020 OST CUB TRASPORTI Aereo PERSONALE DELLA SOC. MLE-BCUBE AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 4 ORE: DALLE 10.00 ALLE 14.00 Nazionale 13/07/2020 Italia Tutte 13/07/2020 10:27 06/09/2020 06/09/2020 FAO-COBAS Trasporto merci PERSONALE SOC. GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI DI LEVATE BG) INTERA GIORNATA Territoriale 26/08/2020 Lombardia Bergamo 26/08/2020 17:17 07/09/2020 08/09/2020 CSE FNILT Trasporto merci PERSONALE ADDETTO TRASPORTO CARBURANTI SOC. B.T. TRASPORTI INTERA GIORNATA LAVORATIVA Nazionale 25/08/2020 Italia Tutte 25/08/2020 12:47 08/09/2020 08/09/2020 OSP SLM-FAST-CONFSAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. CSC MOBILITA’ DI LATINA 4 ORE: DALLE 9.30 ALLE 13.30 Locale 03/08/2020 Lazio Latina 03/08/2020 08:36 14/09/2020 14/09/2020 OST USB LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. SETA BACINI DI MODENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA 4 ORE VARIE MODALITA’ Regionale 14/07/2020 Emilia-Romagna Tutte 14/07/2020 12:57 14/09/2020 14/09/2020 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. GTT DI TORINO 24 ORE Locale 17/07/2020 Piemonte Torino 17/07/2020 16:29 14/09/2020 14/09/2020 OSR FILT-CGIL Trasporto pubblico locale PERSONALE DELLA SOC. TROTTA BUS DI POTENZA 4 ORE: DALLE 10.30 ALLE 14.29 Locale 18/07/2020 Basilicata Potenza 18/07/2020 00:00 14/09/2020 14/09/2020 OST FILT-CGIL/UGL-FNA Trasporto pubblico locale PERSONALE AZIENDE TPL SERVIZIO EXTRAURBANO PROVINCIA DI BRESCIA 4 ORE: DALLE 14.30 ALLE 18.30 Provinciale 22/07/2020 Lombardia Brescia 22/07/2020 20:05 14/09/2020 14/09/2020 OSP SGB Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. ACTV DI VENEZIA 24 ORE Locale 31/07/2020 Veneto Venezia 31/07/2020 12:24 14/09/2020 14/09/2020 RSU Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. GTT DI TORINO SETTORE VIAGGIANTE URBANO SUBURBANO 4 ORE: DALLE 18.00 ALLE 22.00 Locale 06/08/2020 Piemonte Torino 06/08/2020 12:32 14/09/2020 14/09/2020 OSP USB LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. HOLACHECK ADDETTO A SERVIZIO BIGLIETTERIE PER SOC. TPER DI BOLOGNA 4 ORE: DALLE 12.30 ALLE 16.30 Territoriale 05/08/2020 Emilia-Romagna Bologna 07/08/2020 10:30 14/09/2020 14/09/2020 OSP FILT-CGIL/FIT-CISL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMT DI CATANIA 4 ORE: DALLE 12.00 ALLE 16.00 Locale 07/08/2020 Sicilia Catania 07/08/2020 16:06 14/09/2020 14/09/2020 OSP FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMT DI CATANIA 24 ORE Locale 07/08/2020 Sicilia Catania 11/08/2020 11:11 14/09/2020 14/09/2020 OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CIASAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. TPER BACINI DI BOLOGNA E FERRARA 8 ORE: 11.00-16.30 / 19.30-22.00 Provinciale 22/07/2020 Emilia-Romagna Tutte 14/08/2020 11:53 14/09/2020 14/09/2020 OSP FILT-CGIL/FIT-CISL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. SAAMO DI OVADA (AL) 4 ORE: DALLE 10.00 ALLE 14.00 Locale 21/08/2020 Piemonte Alessandria 21/08/2020 12:33 14/09/2020 14/09/2020 OSP UGL AUTOFERRO Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. GTT DI TORINO 24 ORE Locale 24/08/2020 Piemonte Torino 24/08/2020 17:09 14/09/2020 14/09/2020 OSP FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. DAV DI CASERTA E NAPOLI 4 ORE: DALLE 7.30 ALLE 11.30 Locale 26/08/2020 Campania Caserta 26/08/2020 09:06 14/09/2020 14/09/2020 OSP FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. SAIS AUTOLINEE DELLA REGIONE SICILIA 4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00 Regionale 27/08/2020 Sicilia Tutte 27/08/2020 15:29 15/09/2020 15/09/2020 OSP UILT-UIL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. TRENTINO TRASPORTI DI TRENTO E PROVINCIA 4 ORE: DALLE 11.00 ALLE 15.00 Provinciale 27/08/2020 Trentino-Alto Adige Trento 27/08/2020 11:01 17/09/2020 18/09/2020 OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAST/ORSA Ferroviario PERSONALE SOC. MERCITALIA RAIL IMPIANTI REGIONE TOSCANA 24 ORE: DALLE 19.00 DEL 17/9 ALLE 18.59 DEL 18/9 Regionale 07/08/2020 Toscana Tutte 07/08/2020 15:37 24/09/2020 24/09/2020 OSR UILT-UIL/ORSA FERROVIE Ferroviario PERSONALE DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLA SOC. MERCITALIA RAIL DELL’ EX IMPIANTO TERRITORIALE LOMBARDIA 8 ORE: DALLE 9.01 ALLE 16.59 Regionale 20/07/2020 Lombardia Tutte 20/07/2020 20:02 25/09/2020 25/09/2020 RSU Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. BUSITALIA SITA NORD REG. TOSCANA 24 ORE: 8.15-12.15 / 14.30-FINE SERVIZIO Regionale 13/07/2020 Toscana Tutte 24/07/2020 12:09 25/09/2020 25/09/2020 CUB Aereo LAVORATORI COMPARTO AEREO, AEROPORTUALE E INDOTTO AEROPORTI 24 ORE: DALLE 00.01 ALLE 23.59 Nazionale ADESIONE O.S. CUB TRASPORTI 06/08/2020 Italia Tutte 06/08/2020 10:29 25/09/2020 25/09/2020 CUB TRASPORTI/AIRCREWCOMMITTEE Aereo PERSONALE SOCC. ALITALIA SAI E ALITALIA CITYLINER IN A.S. 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 Nazionale 06/08/2020 Italia Tutte 06/08/2020 10:44 26/09/2020 26/09/2020 OSR FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. IAS TOURING DI ROSSANO CALABRO (CS) 4 ORE: DALLE 14.00 ALLE 18.00 Locale 21/08/2020 Calabria Cosenza 21/08/2020 14:42 05/10/2020 05/10/2020 OSR FIT-CISL Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. TROTTA BUS DI BOTENZA 8 ORE VARIE MODALITA’ Locale 17/08/2020 Basilicata Potenza 17/08/2020 17:36 13/10/2020 13/10/2020 OSP FAISA-CISAL + RSA Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMACO DI COSENZA 24 ORE Locale 01/08/2020 Calabria Cosenza 03/08/2020 09:29 22/10/2020 23/10/2020 CONFEDERAZIONE CUB Generale SCIOPERO GENERALE DI TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INTERA GIORNATA – AEREO 00.01-24.00; FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 22/10 ALLE 21.00 DEL 23/10; TPL: 24 ORE MODALITA’ TERRITORIALI ; MARITTIMO: ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA PARTENZE – ISOLE MINORI: 00.01 – 24.00; AUTOSTRADE: DALLE 22 DEL 22/10 ALLE 22 DEL 23/10 Nazionale ADESIONE DELLA O.S. CUB TRASPORTI 14/07/2020 Italia Tutte 14/07/2020 19:09 23/10/2020 23/10/2020 RSA UILT-UIL/UGL-TA/UNICA Aereo PERSONALE SOC. ENAV APT DI CIAMPINO 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 Interregionale 06/08/2020 Italia Tutte 06/08/2020 10:04 23/10/2020 23/10/2020 RSA UNICA Aereo PERSONALE SOC. ENAV C.A. DI MILANO LINATE 4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00 Nazionale 06/08/2020 Italia Tutte 06/08/2020 13:03

Fonte/Source: http://scioperi.mit.gov.it

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