DATA INIZIO: 14/09/2020 – SETTORE: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – RILEVANZA: REGIONALE – REGIONE: SICILIA – PROVINCIA: TUTTE

PERSONALE SOC. SAIS AUTOLINEE DELLA REGIONE SICILIA
4 ORE: DALLE 9.00 ALLE 13.00
Regionale
27/08/2020
Sicilia
Tutte
27/08/2020 15:29
15/09/2020
15/09/2020
OSP UILT-UIL
Trasporto pubblico locale
PERSONALE SOC. TRENTINO TRASPORTI DI TRENTO E PROVINCIA
4 ORE: DALLE 11.00 ALLE 15.00
Provinciale
27/08/2020
Trentino-Alto Adige
Trento
27/08/2020 11:01
17/09/2020
18/09/2020
OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAST/ORSA
Ferroviario
PERSONALE SOC. MERCITALIA RAIL IMPIANTI REGIONE TOSCANA
24 ORE: DALLE 19.00 DEL 17/9 ALLE 18.59 DEL 18/9
Regionale
07/08/2020
Toscana
Tutte
07/08/2020 15:37
24/09/2020
24/09/2020
OSR UILT-UIL/ORSA FERROVIE
Ferroviario
PERSONALE DI PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLA SOC. MERCITALIA RAIL DELL’ EX IMPIANTO TERRITORIALE LOMBARDIA
8 ORE: DALLE 9.01 ALLE 16.59
Regionale
20/07/2020
Lombardia
Tutte
20/07/2020 20:02
25/09/2020
25/09/2020
RSU
Trasporto pubblico locale
PERSONALE SOC. BUSITALIA SITA NORD REG. TOSCANA
24 ORE: 8.15-12.15 / 14.30-FINE SERVIZIO
Regionale
13/07/2020
Toscana
Tutte
24/07/2020 12:09
25/09/2020
25/09/2020
CUB
Aereo
LAVORATORI COMPARTO AEREO, AEROPORTUALE E INDOTTO AEROPORTI
24 ORE: DALLE 00.01 ALLE 23.59
Nazionale
ADESIONE O.S. CUB TRASPORTI
06/08/2020
Italia
Tutte
06/08/2020 10:29
25/09/2020
25/09/2020
CUB TRASPORTI/AIRCREWCOMMITTEE
Aereo
PERSONALE SOCC. ALITALIA SAI E ALITALIA CITYLINER IN A.S.
4 ORE: DALLE 13.00 ALLE 17.00
Nazionale
06/08/2020
Italia
Tutte
06/08/2020 10:44
26/09/2020
26/09/2020
OSR FAISA-CISAL
Trasporto pubblico locale
PERSONALE SOC. IAS TOURING DI ROSSANO CALABRO (CS)
4 ORE: DALLE 14.00 ALLE 18.00
Locale
21/08/2020
Calabria
Cosenza
21/08/2020 14:42
05/10/2020
05/10/2020
OSR FIT-CISL
Trasporto pubblico locale
PERSONALE SOC. TROTTA BUS DI BOTENZA
8 ORE VARIE MODALITA’
Locale
17/08/2020
Basilicata
Potenza
17/08/2020 17:36
13/10/2020
13/10/2020
OSP FAISA-CISAL + RSA
Trasporto pubblico locale
PERSONALE SOC. AMACO DI COSENZA
24 ORE
Locale
01/08/2020
Calabria
Cosenza
03/08/2020 09:29
22/10/2020
23/10/2020
CONFEDERAZIONE CUB
Generale
SCIOPERO GENERALE DI TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI
INTERA GIORNATA – AEREO 00.01-24.00; FERROVIARIO: DALLE 21.00 DEL 22/10 ALLE 21.00 DEL 23/10; TPL: 24 ORE MODALITA’ TERRITORIALI ; MARITTIMO: ISOLE MAGGIORI 1 ORA DA PARTENZE – ISOLE MINORI: 00.01 – 24.00; AUTOSTRADE: DALLE 22 DEL 22/10 ALLE 22 DEL 23/10