(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Gentilissimi,

di seguito le dichiarazioni della consigliera regionale Silvia Piccinini sulla risposta dell’Assessore Felicori in Commissione V relativamente allo stato di attuazione del tavolo regionale della danza e all’impegno di elaborare un testo di legge regionale da inviare alle Camere per la riforma del settore.

Grazie per l’attenzione

DANZA, PICCININI (M5S): SODDISFATTI PER 1MLN IN ARRIVO PER IMPRESE CULTURALI E PROSEGUIMENTO TAVOLO REGIONALE, UTILE ANCHE PER LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO NORMATIVO NAZIONALE CHIARO

“Questa mattina abbiamo trovato conferma, come auspicavamo, dell’impegno della Regione rispetto al settore della danza, tra i più colpiti dalla pandemia da COVID-19. Accogliamo quindi con molta soddisfazione la notizia dell’imminente pubblicazione di un nuovo bando che prevederà nuovi ristori per 1 milione di euro per le imprese culturali, tra cui scuole di danza, musica e teatro.”

È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, alla risposta ricevuta oggi in Commissione V dall’Assessore Mauro Felicori. Attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta, la consigliera richiedeva aggiornamenti sullo stato di attuazione del tavolo regionale della danza e sull’impegno di elaborare un testo di legge regionale da inviare alle Camere, raccogliendo le istanze del settore emerse proprio durante gli incontri con gli operatori interessati. Impegni, questi, assunti dalla Regione lo scorso marzo con l’approvazione di una risoluzione a prima firma della capogruppo M5S.

“È necessario – prosegue Silvia Piccinini – arrivare al più presto alla definizione di un quadro normativo nazionale che ridefinisca in modo chiaro la disciplina del settore nel suo complesso, a partire dalla nuova Legge Delega sullo spettacolo, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari. In questo processo, le Regioni possono, e devono,svolgere un ruolo di stimolo e di confronto relativamente ai successivi decreti di attuazione.

In questo senso valuto positivamente la decisione della Regione di proseguire con il tavolo di concertazione sulla danza, strumento fondamentale da un lato, per continuare a promuovere interventi regionali specifici al sostegno del settore e dall’altro, per raccogliere le istanze degli operatori da portare poi in sede di Conferenza Stato-Regioni, in modo da accompagnare la riforma nazionale, che ci auguriamo possa vedere la luce quanto prima.” Conclude Silvia Piccinini.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna

🔊 Listen to this