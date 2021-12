(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 DANTE700, DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SU ANTONIO MARIA NARDI, IL FERRARESE CHE ILLUSTRÒ LA DIVINA COMMEDIA PER BAMBINI SUL CORRIERINO

Ferrara, 19 dic – Si devono a un ferrarese le illustrazioni della Divina Commedia per bambini pubblicata, a puntate, sul Corrierino nei primi decenni del ‘900. Il suo nome è Antonio Maria Nardi e il Comune di Ferrara, con Ferrara Arte, gli ha dedicato una pubblicazione – nei 700 anni dalla morte di Dante -, dopo quella relativa a un altro ferrarese, Manfredo Manfredini, autore che era finito nell’oblìo ma che disegnò una delle edizioni del ‘900 più popolari della Divina Commedia, la ‘Nerbini’.

Entrambe le pubblicazioni sono a cura del professor Lucio Scardino. Il testo su Antonio Maria Nardi – che sarà disponibile nelle biblioteche del territorio, consegnato alle scuole e che è già stato inviato a fondazioni e storici dell’arte tra Firenze, Ravenna, Bologna, Torino e Roma – sarà presentato domani, lunedì 20 dicembre, alle 11 alla sala dell’Arengo del palazzo Municipale, in una conferenza stampa aperta ai cittadini.

In apertura della pubblicazione voluta dalla segreteria del sindaco Alan Fabbri, con l’assessorato alla Cultura e il patrocinio di Ferrara Arte, c’è una introduzione a firma di Fabbri, dell’assessore Marco Gulinelli e del presidente Vittorio Sgarbi: “Chiudiamo le celebrazioni dantesche – è scritto – con un delizioso libro-strenna, quasi fosse una ciliegina sulla torta di Natale. Il volumetto nasce da una triangolazione culturale di cento anni fa (Roma-Bologna-Ferrara) e ha per protagonista un brillante pittore nativo di Ostellato”, appunto Antonio Maria Nardi (1897-1973) . “Quest’anno dantesco ha riservato sorprese eccellenti: un autore (Manfredini) sottratto all’oblìo e pienamente abilitato nel novero degli artisti che meritano un posizionamento tra gli illustratori della Divina Commedia, e Nardi che, a decenni dalla realizzazione di disegni che hanno accompagnato la formazione di tanti ragazzi, oggi torna a esprimersi anche grazie alla ‘nuova vita’ restituita alla sua attività e alla sua opera”.

