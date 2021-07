(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 STAMATTINA L’INCONTRO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SERVIZI ALLA PERSONA, QUALITÀ DEI SERVIZI E TRASPARENZA CON L’ASSESSORA REGIONALE AL WELFARE SULLE PROBLEMATICHE DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER MINORI

Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si è tenuto un incontro convocato dalle commissioni consiliari Servizi alla persona, Qualità dei Servizi e Trasparenza, avente ad oggetto l’esame delle problematiche inerenti la gestione dei centri socio-educativi diurni, comunemente denominati centri diurni per minori.

All’incontro hanno partecipato le assessore al Welfare della Regione Puglia e del Comune di Bari, Rosa Barone e Francesca Bottalico, i consiglieri comunali e i rappresentanti dei tredici centri diurni per minori operanti sul territorio del Comune di Bari.

“Ringrazio l’assessora regionale Rosa Barone per la disponibilità al dialogo con il Comune di Bari e per la sensibilità dimostrata nei mesi scorsi e nella giornata odierna. Le commissioni consiliari hanno voluto dare sin da subito il proprio contributo nel tentare di risolvere vecchie e nuove problematiche legate alla gestione dei centri diurni per minori – ha detto il presidente della commissione consiliare Servizi alla persona Domenico Scaramuzzi -. Nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra Comune e Regione, abbiamo trovato le coperture economiche per coprire i costi di quasi tutti i buoni servizio per l’annualità 2020/2021. Attualmente permangono solo piccole difficoltà legate alla chiusura della rendicontazione, soprattutto per quelle realtà, come gli enti ecclesiastici o le fondazioni, enti non commerciali sprovvisti di partita iva, che hanno problemi a caricare sulla piattaforma regionale di rendicontazione i documenti giustificativi di spesa che non sono fatture ma semplici ricevute. Finalmente, già da qualche settimana, tutti i centri hanno sottoscritto gli addendum con il Comune di Bari per la gestione 2020-2021, che coprono buoni servizio per 500 minori rispetto ai 530 che hanno realmente frequentato i centri. Durante la riunione di oggi, abbiamo chiesto alla Regione di reperire ulteriori risorse necessarie a sottoscrivere un ultimo addendum per la copertura dei buoni servizio per gli ultimi 30 minori. Infine, stamattina è stato illustrato il nuovo avviso pubblico relativo all’anno 2021/2022, che parte con una dotazione importante di 50 milioni di euro, necessari a coprire almeno il 95% del fabbisogno di buoni servizio e ad evitare di rincorrere le emergenze durante l’anno. Da quest’anno, inoltre, i fondi saranno destinati agli Ambiti non più sulla base dei minori residenti nei Comuni aderenti (che causava la stortura di erogare somme anche a comuni privi di servizi a catalogo e comportava la restituzione a fine anno di importanti somme inutilizzate), bensì le somme saranno stanziate per il 70% sulla base della spesa storica e per il 30% sulla base dei posti a catalogo. La Regione ha cercato di anticipare al massimo la pubblicazione dell’avviso e il crono programma degli adempimenti (ad esempio termine scadenza iscrizioni, abbinamenti minori/centri, ecc.) e per questo ringraziamo l’assessora, ma il nostro obiettivo è quello di ottenere la pubblicazione dei prossimi avvisi entro i primi mesi dell’anno, in maniera da sapere entro l’estate quanti minori frequenteranno ogni centro e poter programmare in serenità le attività”.

“L’incontro di oggi è la diretta conseguenza di una serie di confronti con gli assessorati comunali e regionali iniziati mesi fa – ha dichiarato il presidente della commissione Qualità dei Servizi Antonello Delle Fontane -. Vi è una forte necessità di semplificazione e sburocratizzazione delle procedure che inevitabilmente si trasformerà in maggior efficienza di un servizio fondamentale, e in questo senso la commissione Qualità Dei Servizi che ho l’onore di presiedere, collaborando con la commissione Welfare e la commissione Trasparenza, sta dando un chiaro indirizzo politico”.

“Il lavoro di rete tra istituzioni è fondamentale per rispondere alle necessità dei centri diurni baresi – ha concluso il presidente della commissione Trasparenza Filippo Melchiorre – per sopperire alle gravi difficoltà economiche e di rendicontazione che hanno incontrato in questi mesi. Abbiamo chiesto all’assessore Barone rassicurazioni sulla copertura dell’ulteriore 5 per cento di sforamento sulle disponibilità del bilancio comunale, senza ricevere risposta”.

