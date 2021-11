(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ ESPRIME VICINANZA A TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Commissione consiliare per le Pari opportunità del Comune di Bari esprime vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. “Visti i recenti fatti di cronaca che hanno colpito la nostra città, desideriamo far sentire la nostra vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Spesso la paura e la vergogna paralizzano, ma loro devono avere la certezza di non essere sole”. L’invito delle consigliere e dei consiglieri è quello di rivolgersi al Centro antiviolenza del Comune, alle associazioni del terzo settore e alle forze dell’ordine che sono sempre a disposizione con grande professionalità e sapranno farle sentire protette. “Non abbiate paura di denunciare perché non siete sole”.

La Commissione è al lavoro su una serie di iniziative per sensibilizzare alla cultura della non violenza. A breve saranno presentati due protocolli d’intesa con associazioni che avvieranno progetti nelle scuole volti a sensibilizzare sui temi della violenza di genere e sostenere le vittime di bullismo e cyberbullismo spiegando non solo le conseguenze di quei gesti, ma anche invitando a non aver paura di denunciarli. “Dall’inizio del 2021 i femminicidi sono già un numero impressionante, una donna ogni 72 ore viene uccisa. Non sarà facile abbassare quel numero, ma noi siamo convinti che coltivare l’amore e la non violenza nelle scuole, sia un buon inizio”.

