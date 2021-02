DALLA GIUNTA: APPROVAZIONE DELLE SEDI VACCINALI PER LA CAMPAGNA DI MASSA

(AGENPARL) – ven 19 febbraio 2021 approvazione delle sedi vaccinaliper la campagna di

massa L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche

sociali e l’Azienda Usl informano che la Giunta regionale, nel

corso della riunione straordinaria di oggi, venerdì 19

febbraio, ha approvato l’attivazione di tre aree

sanitarie temporanee per la somministrazione di vaccini anti Covid-19

da parte dell’Azienda USL, nell’ambito dalla Campagna di

vaccinazione di massa, oltre alla sede del Poliambulatorio di Morgex,

già autorizzato:La

struttura polivalente “Palaindoor Marco Acerbi” sita nel

Comune di Aosta, in Corso LancieriIl salone polifunzionale sito nel Comune di Donnas, in via

Binel n. 35Il salone

polifunzionale sito nel Comune di Châtillon, in loc.

PerolleAlla data odierna, il

percorso stabilito dal Piano vaccinale risulta rispettato.La somministrazione di vaccini a soggetti

ultranovantenni è iniziata il 14 gennaio e ha riguardato

soggetti del Distretto 2 (popolazione corrispondente a 538 cittadini

su 1.760 totali).I richiami sono

stati regolarmente avviati il 22 gennaio, e si concluderanno entro la

metà di febbraio.È

prevista una seconda chiamata per operatori sanitari e sociosanitari

che, per motivi diversi, non hanno aderito inizialmente alla campagna

vaccinale.La campagna vaccinale

continuerà seguendo le raccomandazioni concordate fra Stato e

Regioni, e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano

Vaccinale anti-COVID (approvato con DGR 51 del 25 gennaio

2021).Dal 2 marzo sarà

avviata la vaccinazione di massa in Bassa Valle e dall’8 marzo

ad Aosta.Il portale per la

conferma delle prenotazioni già calendarizzate

dall’Azienda Usl, da confermare, modificare o rifiutare a cura

dei cittadini, sarà disponibile e operativo dal 26 febbraio,

quando sarà ufficializzata la campagna di comunicazione che

metterà a disposizione dei cittadini tutte le informazioni

utili.Ad oggi, sono tre i

vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in

commercio – spiega l’Assessore Roberto

Alessandro Barmasse. In particolare, la Comunità

Europea, a seguito di raccomandazione da parte dell'European

Medicines Agency (EMA), ha autorizzato il vaccino dell'azienda

PfizerBioNTech il 21 dicembre 2020, quello dell'azienda Moderna il

6 gennaio 2021 e quello dell'azienda AstraZeneca il 29 gennaio

2021.L'AIFA, Agenzia

Italiana del Farmaco, ha suggerito, in ragione della maggiore

robustezza delle evidenze di efficacia, un utilizzo preferenziale dei

vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti anziani e/o a più

alto rischio di sviluppare una malattia grave, mentre

l'indicazione per il vaccino AstraZeneca resta preferenziale per

la popolazione tra i 18 e 55 anni di età e senza patologie

gravi, per la quale sono disponibili dati più

solidi.Tenuto conto di

tali indicazioni, potrà quindi da subito essere avviata, in

parallelo a quella dei soggetti prioritari della prima fase (con i

vaccini a mRNA), la vaccinazione dei soggetti di età tra i 18 e

55 anni con il vaccino AstraZeneca, a partire dal personale scolastico

e universitario docente e non docente, Forze armate e di Polizia,

setting a rischio e altri servizi essenziali.0114sb Fonte: Assessorato

🔊 Listen to this