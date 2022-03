(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Bureau de presse

Aosta, lunedì 28 marzo 2022

Dalla Giunta: approvati i piani di intervento di miglioramento dell’accessibilità alle Aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio comunica che il Governo regionale, nella seduta di oggi, lunedì 28 marzo, ha approvato i piani di intervento finanziati dal Governo nazionale relativi al miglioramento della accessibilità alle Aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis.

Dice l’Assessore Carlo Marzi: “In un percorso di collaborazione e confronto che caratterizza i rapporti con i comuni e le comunità del nostro territorio abbiamo approfondito e condiviso i piani di interventi per 8,3 milioni di euro che lo Stato ha destinato per il miglioramento dell’accessibilità verso i comuni delle aree interne. Questi fondi sono finalizzati a migliorare i collegamenti con la viabilità regionale, la valle centrale e i principali centri in cui sono situati i servizi, intervenendo sulla pavimentazione di strade regionali, gallerie e viadotti anche per aumentarne la sicurezza rispetto ai fenomeni di rischio di dissesto idrogeologico.

In particolare sono programmati, tra gli altri, interventi di manutenzione sulle strade regionali 2 di Champorcher, 29 di Doues e 45 della Val d’Ayas, di ammodernamento impianti nelle gallerie Lexert e Ronc sulla regionale 47 per Cogne e di interventi sui ponti di Chevril ad Aymavilles, di Hone, Pontey e Brissogne e proseguono le attività programmate di ispezione e monitoraggio sui ponti e viadotti”.

Il finanziamento è stato stanziato dal Governo nazionale all’interno del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che con decreto ministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021 ha individuato la Regione quale soggetto attuatore. I piani di intervento, preliminarmente condivisi con i Comuni interessati, dovranno ora essere trasmessi al competente Ministero per le eventuali osservazioni e la definitiva autorizzazione entro il 30 giugno prossimo.