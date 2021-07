(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Bureau de presse

Aosta, lunedì 26 luglio 2021

Dalla Giunta: approvata la concessione gratuita al Comune di Aosta per l’utilizzo dei parcheggi dell’area ex Caserma Testafochi

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che nel corso della seduta di oggi, lunedì 26 luglio, la Giunta regionale ha approvato la concessione gratuita a favore del Comune di Aosta per l’utilizzo dei parcheggi ubicati in via Monte Vodice e all’angolo di via Monte Pasubio e via Monte Solarolo, al fine di destinarli a parcheggi pubblici a servizio della collettività.

“Come anticipato in Consiglio regionale – dichiara l’Assessore Carlo Marzi – risolviamo con questa cessione concordata con il Comune di Aosta la definizione di due aree destinate a parcheggio all’interno dell’area di cantiere nella quale è in corso la costruzione del primo lotto del polo universitario. Era importante dare una risposta a questa annosa questione poiché, anche se la percezione dei cittadini era che quella zona fosse pronta da tempo, solo da pochissime settimane la Regione e il Comune, non avendo più a che fare con un’area di cantiere, hanno potuto collaborare con la S.I.V. e la Direzione lavori per arrivare a quest’importante risultato”.

La concessione delle aree al Comune di Aosta si è resa possibile a seguito del trasferimento dall’Agenzia del Demanio alla Regione autonoma Valle d’Aosta della piena proprietà della Caserma Testafochi, la cui area è destinata alla realizzazione della nuova sede universitaria.

La convenzione prevede la possibilità di subconcessione delle aree ai fini della gestione dei parcheggi da parte dei soggetti terzi e che le spese di gestione e manutenzione siano carico del concessionario.

