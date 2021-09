(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Dalla Chiesa: Miceli (Pd), esempio di lealtà a valori costituzionali

“‘Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli’. Onore e memoria al Prefetto e Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, grande servitore dello Stato, esempio di lealtà ai valori costituzionali e democratici, di coerenza morale e coraggio, assassinato barbaramente per mano mafiosa 39 anni fa insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo”.

