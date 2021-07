(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Dal primo agosto torna a Marghera “Cinema sotto le stelle”, gli assessori Mar e Venturini alla presentazione della 41ma edizione

Domenica 1 agosto torna a Marghera l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle”. La 41ma edizione della rassegna è stata presentata questa mattina, 24 luglio, alla presenza degli assessori alla Promozione del Territorio, Paola Mar, e alla Coesione Sociale, Simone Venturini. Con loro il presidente della Municipalità, Teodoro Marolo, e il dirigente del Settore Cultura del Comune di Venezia, Michele Casarin.

La manifestazione animerà l’estate veneziana fino a domenica 5 settembre con 29 film in cartellone tra commedie, suspense e film d’azione. Il programma della rassegna – è stato spiegato nel corso dell’incontro – è rivolto alle migliori produzioni nazionali e internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’iniziativa è in collaborazione con MakingMovie.

“Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica – ha commentato l’assessore Mar – Riproponiamo un evento che permetterà ai cittadini di recuperare la socialità e di stare insieme anche solo per guardare un film in compagnia. Oggi presentiamo un cartellone che propone una varietà di film: ci sarà spazio per il divertimento ma anche per la riflessione. Ringrazio il Settore Cultura del Comune, che è sempre in grado di fornire proposte di qualità, e quanti si sono adoperati per l’organizzazione della rassegna. Lo svolgimento di “Cinema sotto le stelle” – ha concluso Mar – rispetterà le disposizioni previste dalla normativa in ambito emergenziale. La sperimentazione fatta in occasione della Festa del Redentore, a numero chiuso e con l’utilizzo del Green Pass, ha anticipato una modalità di accesso e di svolgimento degli eventi che si andrà ad adottare anche nel resto del Paese. Ancora una volta Venezia si fa trovare pronta e su questa strada intrapresa diamo il via anche alla 41esima edizione della manifestazione diventata negli anni molto importante per la città”.

“E’ giusto rimarcare la straordinarietà di questo evento – ha detto Venturini ringraziando il presidente e i rappresentanti della Municipalità di Marghera e sottolineando l’impegno dell’Amministrazione comunale per mantenere il format – Una manifestazione che ormai da 41 anni si migliora e si adatta ai cambiamenti sociali. Cambiamenti dirompenti, come quelli degli ultimi due anni, che però a fronte di un grande sforzo organizzativo non hanno impedito di garantire lo svolgimento di “Cinema sotto le stelle” anche nell’estate 2020, riscontrando un buon successo. Riproponiamo la manifestazione anche quest’anno: Marghera si conferma così la sala cinematografica dell’estate veneziana, il cinema all’aperto più grande sul territorio e in tutto il Veneto. Il cartellone è di livello, risultato non scontato perché non bisogna dimenticare la crisi che ha colpito anche l’industria e la produzione cinematografica. Per il particolare momento che stiamo attraversando, la proposta è indirizzata su film pensati per la famiglia, ma questo aspetto non va a discapito della qualità dell’offerta. Ci sarà spazio anche per pellicole più impegnative e spunti di riflessione” ha concluso Venturini citando il documentario “Alida”, un ritratto inedito della grande attrice che sarà presentato il 3 agosto in occasione del centenario dalla nascita. A introdurre la serata sarà Alessandro Cuk autore del libro ‘Alida Valli. Da Pola a Hollywood e oltre’.

In conformità con le disposizioni anti Covid in vigore saranno osservate le seguenti procedure:

– l’ingresso è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea;

– si accede ai luoghi dello spettacolo a partire dalle ore 20:30;

– verrà richiesta la registrazione dell’anagrafica prima di occupare il proprio posto.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15, la biglietteria aprirà ogni sera alle 19.

