(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Dal Polo Formativo Regionale per la sicurezza SAFEun bando per le scuole in materia di sicurezza

e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita

mercoledì 6 aprile 2022

Firenze – L’Azienda USL Toscana Centro – Polo per la formazione sulla sicurezza regionale – Safe, ha indetto un bando di concorso a livello regionale, promosso dalla Regione Toscana, in accordo con la Direzione regionale INAIL per la Toscana e con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana (USR) nell’intento di contribuire a far acquisire ai giovani conoscenze e competenze ed in generale un’educazione in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. In particolare con questa iniziativa si intende favorire l’applicazione nelle scuole di quanto indicato nell’art.11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ovvero l’inserimento in ogni attività scolastica “di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”.

Sono previsti l’assegnazione alle scuole toscane, di contributi per la realizzazione di progetti educativi biennali interdisciplinari e multidisciplinari per la promozione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, da realizzarsi con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Possono candidarsi, per le attività educative previste:

– Istituti di scuola primaria: classi seconde e terze;

– Istituti di scuola secondaria di primo grado: classi prime;

– Istituti di scuola secondaria di secondo grado: classi prime

La data scadenza per la presentazione delle domande: 04/06/2022.

Daniela Ponticelli

AUSL Toscana centro

www.uslcentro.toscana.it

AUSL Toscana centro

Piazza S. Maria Nuova, 1 Firenze

