(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Dal Pnrr una nuova opportunità per la rinascita dei borghi della Sardegna

La Regione sostiene il progetto di Ulassai

Cagliari 12 marzo 2022- E’ del Comune di Ulassai il progetto pilota

selezionato dalla Giunta Regionale nell’ambito degli interventi

finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a

rischio abbandono.

La proposta del Comune, denominata “Dove la natura incontra l’arte”,

vede l’opera dell’artista Maria Lai come filo conduttore e propone il

Ulassai e il suo territorio come modello internazionale di comunità

sostenibile fondato sul patrimonio dell’arte, dell’ambiente,

dell’identità e della qualità delle relazioni sociali.

Il progetto coniuga il patrimonio artistico di Maria Lai con quello

ambientale e paesaggistico dei Tacchi e dell’ambiente naturale

circostante.

Abbiamo scelto un progetto ambizioso, dice il Presidente della Regione

Christian Solinas, che prevede interventi volti alla riqualificazione

degli spazi pubblici, restauro del patrimonio storico-architettonico e

valorizzazione patrimonio culturale materiale e immateriale di

Ulassai, trasformato in un museo a cielo aperto grazie all’impegno di

Maria Lai, della quale si conserva la collezione pubblica più

importante. Sono convinto, dice il Presidente Solinas, che tali

interventi di riqualificazione costituiscano un’opportunità importante

di sostegno all’economia locale, in termini di rilancio occupazionale

e di una rinnovata attrattività con lo sviluppo di infrastrutture e

servizi nel campo della cultura e del turismo per la rinascita dei

borghi abbandonati o a rischio di abbandono. Non solo Ulassai,

sottolinea pero’ il Presidente. Anche progetti pregevoli da vari

Comuni, al di fuori di questa opportunità offerta dal Pnrr, saranno

sostenuti dalla Regione con specifici strumenti che istituiremo

appositamente, e che fanno parte di un ampia visione politica in

favore dei piccoli Comuni.

Già nella Finanziaria, ricorda il Presidente Solinas, abbiamo messo in

campo, per la prima volta, risorse ingenti per combattere lo

spopolamento e favorire la rinascita economica, sociale e culturale

dei paesi dell’interno. E non ci fermeremo qui.

Il progetto Ulassai, spiega l’assessore alla cultura Andrea

Biancareddu, mira all’integrazione dei valori culturali, paesaggistici

e delle tradizioni con l’innovazione, le nuove tecnologie e la green

economy, nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e

gestionale delle iniziative proposte, e risulta necessario procedere

al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità e

dell’associazionismo locale. Secondo i tempi dettati dal PNRR, la

proposta progettuale deve prevedere la conclusione di tutti gli

interventi proposti, entro il secondo trimestre del 2026. Alla

Direzione generale dei Beni Culturali, che aveva pubblicato un avviso

per manifestazione d’interesse, sono pervenute proposte progettuali da

parte di 25 Comuni.

La proposta progettuale del Comune di Ulassai è pienamente rispondente

alle finalità dell’Avviso e alle Linee Guida del Ministero della

Cultura, ed è coerente con gli assi strategici e le priorità

trasversali del PNRR, prosegue l’assessore Biancareddu. La scelta di

questo Comune è anche giustificata dalla rilevante dinamica

demografica, con una diminuzione del 19,57% della popolazione in 20

anni, tanto che secondo l’Indice di Deprivazione Multipla della

Sardegna quello di Ulassai e’ classificato come comune in condizione

di attuale e prevedibile malessere demografico; l’indice di vecchiaia

è pari a 212 (148,7 il dato nazionale) con un’incidenza di anziani

soli di 43,9 (27,1 il dato nazionale); l’incidenza dei giovani fuori

dal mercato del lavoro e dalla formazione (NEET) è passata da 9,8 nel

1991 a 13,1 nel 2011.

Di contro, il borgo presenta una marcata vocazione culturale e

ambientale, propensione cui sottende anche il progetto presentato, in

quanto è meta di turisti interessati all’arte e al turismo

esperienziale e naturalistico, grazie ai due principali attrattori: la

Stazione dell’Arte e i Tacchi di Ulassai.

La proposta si sostanzia in 38 iniziative che prevedono interventi

materiali e immateriali, nei settori della ricettività turistica, di

sostegno all’economia, dei servizi per gli sport all’aria aperta,

della mobilità elettrica, della valorizzazione del patrimonio

naturale, culturale e artistico, del presidio del territorio,

dell’organizzazione di eventi culturali, dell’animazione territoriale.

L‘innovazione digitale è la direttrice trasversale a tutti gli

interventi per trasformare e proporre Ulassai come una smart

community. Diversi interventi sono poi dedicati alle fasce giovanili e

al sostegno alle famiglie, intervenendo sulle scuole e sull’offerta

educativa.

L’intero progetto prevede un ampio coinvolgimento della popolazione

locale: un’azione specifica è dedicata a rendere sistematico il

coinvolgimento della popolazione attraverso l’attivazione di

laboratori e di living labs applicati alle fasi di definizione d’uso

di interventi edilizi e infrastrutturali e nella co-progettazione

partecipativa di iniziative. Verrà utilizzata la metodologia dei

living labs, già ampiamente testata nei processi di rigenerazione

urbana, concepita sia per coinvolgere la cittadinanza nella

co-progettazione delle soluzioni introdotte con gli interventi sia per

testare le soluzioni e migliorarne la realizzazione alla luce dei

bisogni e delle percezioni della cittadinanza.

www.regione.sardegna.it

Christian Flammia