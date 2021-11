(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Comunicato stampa del 24 novembre 2021

Dal Gruppo Volontari Vincenziano borse di studio per studenti meritevoli. Premiato Federico che si è diplomato con il massimo dei voti.

Nella giornata di sabato 20 novembre 2021, il Gruppo Volontariato Vincenziano si è fatto promotore dell’assegnazione di una borsa di studio a studenti meritevoli, un’iniziativa dettata dalla volontà, secondo il lascito testamentario, di una ex volontaria, la signora Marisa Orelli Rossetti. La borsa di studio (500,00 euro) è stata assegnata a Federico P., studente che ha conseguito nell’anno in corso il diploma della Scuola Secondaria di primo grado, riportando il massimo dei voti (Federico ha frequentato la scuola Rancilio di Villastanza diplomandosi con la votazione di 10. Oggi frequenta il liceo Cavalleri).

Un’iniziativa del Gruppo Vincenziano di Parabiago ben accolta anche dall’Amministrazione Comunale che ha patrocinato la manifestazione, confermando la sensibilità a iniziative similari che mirano a valorizzare l’impegno nello studio per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

Federico e la sua famiglia sono stati accolti da numerose volontarie del Gruppo Vincenziano presso la Sala Don Carlo Maino in Piazza Maggiolini, alla presenza del Parroco Don Felice e dell’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Lonati che così si esprime: “Iniziative come questa sono davvero lodevoli perché premiano l’eccellenza e l’impegno di giovani come Federico al quale, a nome dell’Amministrazione comunale, vanno le nostre congratulazioni. Un ringraziamento al Gruppo di Volontariato San Vincenzo, al lascito di Marisa, perché con questa iniziativa, concretizzano l’importante messaggio che l’impegno e la dedizione debbano e vengano premiati.”.

Dal Gruppo Volontari Vincenziano l’intenzione di continuare a premiare studenti meritevoli, con maggior focus su coloro che provengono da situazioni di fragilità, con la finalità di consentire a questi ragazzi, di inserirsi nel contesto scolastico affrontando con maggior serenità, i costi che dovranno sostenere. Un investimento nel tempo e nel futuro.

