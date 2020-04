DAL 4 MAGGIO PRELIEVI SU PRENOTAZIONE CUP A MORGAGNI, PIAGGE, SANTA ROSA E D’ANNUNZIO. ESTESI ANCHE GLI ORARI

(AGENPARL) – mar 28 aprile 2020 Dal 4 maggio prelievi su prenotazione al Cup nei presidi di Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D’Annunzio

Estesi anche gli orari e riorganizzati i box per favorire il flusso di attività

La riorganizzazione dei punti prelievo che attua le indicazioni di programmazione e distanziamento delle attività per Covid 19, non riguarda le sedi territoriali di Canova e Dallapiccola che erano già ad accesso su prenotazione come i punti prelievo convenzionati.

Restano ad accesso diretto senza prenotazione le urgenze di prelievi e consegna campioni. Al momento sarà consentito l’accesso diretto agli esami p er INR per pazienti con terapia anticoagulante, esami per donne in gravidanza e per persone disabili, anche se l’Azienda consiglia di accedere tramite prenotazione.

Per diradare ancora di più la presenza delle persone in sala di attesa, è stato deciso di ampliare gli orari di accesso ai punti prelievo della zona distretto Firenze: anche nei presidi Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D’Annunzio da lunedì 4 maggio i prelievi inizieranno alle 7.15 e saranno estesi fino alle 11.00 . Saranno temporaneamente riorganizzati anche i box prelievi per favorire il flusso di attività. Se tale flusso non consentisse il mantenimento delle distanze di sicurezza, le richieste dei prelievi ambulatoriali saranno valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili e che sono programmabili successivamente. L’impegno naturalmente sarà quello di rispondere alle esigenze dei cittadini scaglionando l’attività nell’intero orario di aperura del punto prelievi.

