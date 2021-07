(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Al via Notizie dall’Amiata, in montagna quattro incontri sulle PAROLE della contemporaneità

Dal 30 luglio all’1 agosto, a Castel del Piano, Seggiano, Arcidosso e Santa Fiora

Dopo il successo delle scorse edizioni torna l’atteso appuntamento con Notizie dall’Amiata, quattro incontri pubblici, per fornire una lettura dei principali fatti di attualità, con l’aiuto di giornalisti, intellettuali e scrittori, in programma dal 30 luglio all’1 agosto, a Castel del Piano, Seggiano, Arcidosso e Santa Fiora.

Prendendo spunto da quattro PAROLE simbolo del periodo che stiamo vivendo, i protagonisti degli incontri avranno il compito di restituire al pubblico spunti di riflessione per interpretare la contemporaneità. Le parole scelte per questa quinta edizione di Notizie dall’Amiata sono: fratellanza, ricostruzione, fragilità e sospetto.

La rassegna culturale, Notizie dall’Amiata nasce da un’idea di Mariolina Camilleri, illustratrice e Alessandra Sardoni, giornalista de La7, entrambe romane, ma da molti anni legate all’Amiata. Gli incontri sono organizzati con la collaborazione dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano, insieme alla Fondazione “Le Radici di Seggiano” e alla Fondazione “Santa Fiora Cultura”.

Notizie dall’Amiata apre i battenti venerdì 30 luglio, alle ore 19, a Castel del Piano, in piazza Donatori del Sangue, con l’incontro sulla parola “Fratellanza”, che vedrà lapartecipazione di Enrico Alleva, etologo, professore universitario, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e del cardinale Augusto Paolo Lojudice, insieme allo storico dell’arte Tomaso Montanari, accademico, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Modera la giornalista Francesca Fanuele, giornalista, conduttrice del TG La7.

Sabato 31 luglio, alle 19 a Seggiano, nel Giardino di Daniel Spoerri, al centro del dibattito di “Notizie dall’Amiata” sarà la parola “Ricostruzione”. Ne parleranno il senatore Mario Monti, economista e accademico, con Veronica De Romanis, economista, docente universitario. Modera Stefano Feltri, giornalista, direttore di Domani.

Domenica 1 agosto, alle 11, ad Arcidosso alla Cascata d’acqua d’Alto, il terzo incontro di “Notizie dall’Amiata” affronterà la parola “Fragilità” con Roberto Battiston, fisico ex presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, Alessandra Galloni, giornalista, dal 2021 direttore responsabile dell’agenzia di stampa Reuters, Marco Damilano, giornalista e saggista, direttore de L’Espresso, Roberta Villa, giornalista e divulgatrice scientifica. Modera il giornalista Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige.

Notizie dall’Amiata chiude a Santa Fiora domenica 1 agosto, alle 19, all’Auditorium della Peschiera con l’incontro sulla parola “Sospetto”, che sarà analizzata grazie al contributo di Alessandro Robecchi, giornalista, autore televisivo e scrittore, Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide, su La7. Modera Maurizio Mannoni, giornalista di RAI 3.

Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per seguire la diretta live collegarsi alla pagina www.notiziedallamiata.it

