(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Dal 2 settembre corso anti aggressione con lezioni teoriche e pratiche

In circoscrizione 4 e nell’area verde di Parco Città

Sarà ospitato nella sede della circoscrizione 4 e nell’area verde di Parco Città il corso anti aggressione gratuito di Personal Medical Fitness, patrocinato dal Comune di Vicenza e organizzato in collaborazione con International Police Association (Ipa) e Usacli – Comitato provinciale di Vicenza.

Il corso, aperto a tutti a partire dai 14 anni, inizierà giovedì 2 settembre con una lezione teorica, dalle 20 alle 22 nella sala conferenze della circoscrizione 4, in via Turra. Si parlerà di legittima difesa, dell’uso riconosciuto dalla legge delle armi e degli aspetti psicologici che riguardano le vittime di aggressioni.

Tra i relatori, ci saranno il consigliere comunale con delega al controllo di vicinato Roberto Ciambetti, il segretario Ipa appartenente alla polizia stradale di Vicenza Andrea Berdin, il maestro internazionale 6° Dan krav Maga Usacli Roberto Catania e la psicologa e psicoterapeuta Laura Buffolo.

Si svolgeranno poi le lezioni pratiche, il 7, 14, 21 e 28 settembre, dalle 19 alle 20, nell’area verde di Parco Città. A eseguirle sarà il maestro internazionale 6° Dan Roberto Catania, formatore nazionale Usacli e senior teacher riconosciuto dal governo israeliano, già operatore della polizia di stato.

