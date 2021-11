(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 L’Istituto Comprensivo “F. P. Tosti” di Ortona, scuola ad indirizzo musicale, presenta le “Giornate Tostiane”, due intensi appuntamenti per ricordare il musicista e compositore ortonese a 175 anni dalla nascita e a 105 anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 2 dicembre 1916).

“Si tratta di un evento di grande rilievo storico, didattico e sociale – dichiara il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. P. Tosti”, Luca Menna – Storico, per le ricorrenze della sua morte e della sua nascita; didattico perché questa è, con tutte le attività messe in campo, l’occasione per far conoscere capillarmente alle alunne e agli alunni la figura e l’attività di Tosti; sociale perché nelle attività musicali in programma sono state coinvolte le realtà del territorio che “fanno musica”, come l’Istituto Nazionale Tostiano, la Banda “Città di Ortona” e l’Orchestra Sinfonica “F. P. Tosti” di Ortona, evidenziando un principio fondamentale: la scuola non può essere autoreferenziale e slegata dal suo contesto ma, al contrario, deve sfruttare ogni occasione per creare legami con esso”.

L’evento ha avuto il patrocinio della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e del Comune di Ortona. Il programma prevede l’avvio dei lavori giovedì 2 dicembre, alle ore 10.00, presso il teatro Tosti, con il seminario dal titolo: “Conversazioni sula figura di Francesco Paolo Tosti, compositore e didatta”, la presentazione di alcune esibizioni musicali e la proiezione del video “An impossible interview” sulla figura di F. P. Tosti realizzato dagli alunni di scuola secondaria di primo grado.

Nel pomeriggio, sempre al Teatro Tosti, alle ore 17.00, ci sarà il Gran Concerto “Toasting to Tosti”, con musiche del compositore ortonese e autori vari, eseguite dall’Ensemble docenti dell’indirizzo musicale Istituto Comprensivo “F.P. Tosti”, dal Coro della scuola secondaria di primo grado, dall’Orchestra dell’Indirizzo Musicale, dall’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica “F. P. Tosti” di Ortona e dalla Banda “Città di Ortona”.

Sabato 4 dicembre 2021, in Piazza della Repubblica, alle ore 11.00, ci sarà l’inaugurazione di una targa commemorativa del luogo natale di F.P. Tosti, realizzata dall’Istituto Comprensivo “F.P. Tosti”, con interventi musicali della Banda “Città di Ortona”, degli Zampognari di PifferAria d’Abruzzi e degli alunni di Scuola Primaria.

Sempre sabato 4 dicembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium “Polo Eden”, presentazione delle attività artistiche degli alunni: la scuola primaria presenta cartelloni a tema, un balletto Can-can e brevi sketch; gli alunni della scuola secondaria di primo grado presentano uno spettacolo teatrale su Francesco Paolo Tosti, dal titolo “Il sogno di un musicista”. Ci saranno, infine, le esibizioni dell’Orchestra dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “F.P. Tosti”, dell’Ensemble docenti e del Coro della scuola secondaria di primo grado.

🔊 Listen to this