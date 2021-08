(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 LE CITTÀ VISIBILI

IX EDIZIONE

Rassegna teatrale e musicale estiva

a cura di

Tamara Balducci e Riccardo Amadei

Torna anche quest’anno il Festival Le Città Visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale estiva a

cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, per la sua nona edizione. Dal 2 al 12 settembre,

come lo scorso anno, la kermesse sarà accolta dal Teatro degli Atti, dall’adiacente Sala Pamphili,

dal Lapidario del Museo della Città di Rimini e dal CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero.

Nove appuntamenti che andranno a declinarsi tra teatro, musica, incontri, un documentario e

due mostre.

Non cambia la visione del festival che si propone di accendere i riflettori sulla quotidianità

presente e contemporanea per offrire agli spettatori un motivo occasionale di riflessione sul

presente. Tra un anno e l’altro cadenzato dalle restrizioni e dalle difficoltà, che duramente hanno

colpito il mondo dello spettacolo, si riapre la parentesi delle Città visibili per riappropriarsi di spazi

e significati che prendono forma nell’incontro tra artisti e pubblico, dal vivo, nell’hic et nunc.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno fruibili in

sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti anti-Covid. Quest’anno l’accesso agli spettacoli sarà

consentito a chi è in possesso di Green pass o tampone negativo nelle 48 ore precedenti. È stato

inoltre inserito un biglietto a pagamento di 5 euro.

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI

La serata di apertura di giovedì 2 settembre sarà affidata ad “Amore, morte e Rock’n’Roll”, tratto

dall’ultimo omonimo libro di Ezio Guaitamacchi (Hoepli editore). Uno spettacolo di racconti, suoni

e visioni in cui Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Mirò e Brunella Boschetti raccontano le ultime

ore di David Bowie, Leonard Cohen, Lou Reed e Freddie Mercury.

Nella serata seguente, venerdì 3 settembre gli Omini presenteranno lo spettacolo “La Coppa del

Santo”, una vera e propria competizione tra 32 santi che per l’occasione sfodereranno i loro poteri

sovrannaturali e spetterà al pubblico decidere il vincitore, nonché patrono della serata.

Associazione di promozione sociale “Le città visibili”

Cristina Donà sarà la protagonista della serata di sabato 4 settembre con “Incontro e Racconto”.

Dopo una fortunatissima campagna crowdfunding che ha visto la partecipazione calorosa di più di

mille sostenitori, Cristina Donà ne racconta il frutto: il suo nuovo album “deSidera”. In tale

occasione eseguirà dal vivo alcuni brani del nuovo disco e del suo repertorio, assieme al produttore

e coautore dell’album Saverio Lanza. L’ incontro sarà moderato da Roberto Grassilli.

Domenica 5 settembre spazio alla musica con Davide Shorty che fa tappa con il suo tour estivo

accompagnato da Claudio Guarcello alle tastiere andando a formare lo Straniero Duo in concerto.

Martedì 8 settembre Marco Baliani porta in scena al Lapidario del Museo della Città lo spettacolo

Kohlhaas, tratto dall’opera di Heinrich von Kleist su un fatto realmente accaduto. Kohlhaas è la storia di

un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più

incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto

generatore dell’intera vicenda non si risolve tragicamente lasciando intorno alla figura del

protagonista un’ambigua aura di possibile eroe del suo tempo. Un pretesto che porta Baliani a

parlare degli anni ’70, di quei conflitti in cui, in nome di un superiore ideale di giustizia sociale, si

arrivò a insanguinare piazze e città.

“Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi” è il titolo dello spettacolo di Paolo Nori e Nicola

Borghesi ospitato dal festival mercoledì 9 settembre. Cosa vuol dire essere italiani? Parlare male le lingue

straniere? Gesticolare? Cantare canzoni d’amore? Mangiare la pasta al dente? Non pagare le

tasse? Applaudire all’atterraggio dell’aereo? Nicola Borghesi e Paolo Nori se lo sono chiesti e hanno

scritto questo spettacolo che li ha portati a indagare la questione nei luoghi istituzionali, come

🔊 Listen to this