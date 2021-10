(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Dal 18 ottobre al 5 novembre modifiche alla viabilità con interdizione al transito in Calle Scolastica a Castello

L’Area Lavori pubblici del Comune di Venezia informa che da lunedì 18 ottobre a venerdì 5 novembre verranno introdotte delle modifiche alla viabilità in Calle Scolastica a Castello: dalle ore 7 alle 18 verrà istituito il divieto di transito pedonale. Sarà sempre e comunque garantito l’accesso alle proprietà private.

Il provvedimento si rende necessario per consentire alla ditta incaricata di svolgere in sicurezza i lavori di posa dell’impianto scariche atmosferiche sulla copertura e sulle facciate di Palazzo delle Prigioni nuove, nell’ambito della riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale.

Venezia, 13 ottobre 2021

