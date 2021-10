(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Associazione Cuochi Cagliari-Sud Sardegna

ospita:

Assemblea Nazionale

Lady Chef

Cagliari

18 – 20 Ottobre 2021

Orroli

19 Ottobre 2021

Con il patrocinio di:

INGRESSO CON GREEN PASS

Programma 18 Ottobre 2021 | Cagliari

9:00 Raduno Lady Chef

Piazza Bastione San Remy

9:50 Registrazione ospiti

Galleria dello Sperone”, Via Università 1

10:00 Visita Guidata centro Storico

15:00 Pranzo libero

14:40 Raduno per foto ricordo –

Gradinata Bastione San Remy

16:00 Convegno: “In cucina con le Lady Chef” –

Galleria dello Sperone”

Giovanni Battista Picci:

Presidente Associazione Cuochi Cagliari – Sud Sardegna

Apertura lavori

Rocco Pozzulo:

Presidente Nazionale F.I.C

Alessandra Baruzzi:

Presidente Nazionale Lady Chef

Intervengono:

Michele Pais:

Presidente del Consiglio Regionale

Alessandra Zedda:

Vice Presidente Regione Sardegna e Assessora al Lavoro

Gianni Chessa:

Assessore al Turismo della Regione Sardegna

Paolo Truzzu:

Sindaco di Cagliari

Alessandro Sorgia:

Assessore al Turismo del Comune di Cagliari

Maria Dolores Picciau:

Assessora alla Cultura del Comune di Cagliari

Marcello Sanna:

Presidente Regionale F.I.C

Cinzia Contu:

Referente Nazionale per la Sardegna Lady Chef

presenta i laboratori di paste tradizionali della Sardegna:

Coordina Anna Pitzalis

18:00 Santa Messa

– Cattedrale di Santa Maria. Celebra

Monsignor Giuseppe Baturi

Anima la Santa messa il coro polifonico

“S’Arrodia”

di Sinnai.

– Le Lady Chef dalla Cattedrale si muovono in corteo verso il Bastione San Remy

19:46 Inaugurazione Installazione Artistica –

“Grande Madre”

– di Francesco Picciau

– Galleria Bastione San Remy

Raccolta fondi per

“Sinergia Femminile”

per la diagnosi e cura del tumore del seno.

Programma 19 Ottobre 2021 | Orroli

8:50 Partenza per Orroli

– sito archeologico

“Nuraghe Arrubiu”

10:00 Saluti Istituzionali –

Il Sindaco di Orroli

Alessandro Boi

la Presidente del Consorzio Turistico dei Laghi

Barbara Laconi

danno il benvenuto alle Lady Chef

10:16 Visita guidata al monumento

Degustazione con prodotti locali

– Agriturismo

“Sa Sienda”

(salsiccia, guanciale, miele, formaggi, pane, grani antichi ed altri prodotti

accompagnati da ottimo vino locale.

15:30 Assemblea Nazionale Lady Chef –

a cura di

Alessandra Baruzzi

Presidente Nazionale

“Sa Sienda” – Loc. Su Pranu SP10 Fronte Nuraghe Arrubiu, 09061 Orroli SU

18:50 Partenza da Orroli

19:50 Cena sarda –

Hotel Garden

di Nuraminis

Programma 20 Ottobre 2

021 | Quartu Sant’Elena – Cagliari

ALTA FORMAZIONE

Melinda Bianchi

“Comunicare in cucina”

12:50 – 16:50 Business Lunch

Il corso è riservato gratuitamente alle Lady Chef che partecipano all’Assemblea Nazionale

Sede del corso: Hotel Califfo

– Via Leonardo Da Vinci, 124 Quartu Sant’Elena | Cagliari

🔊 Listen to this