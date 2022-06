(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 09 giugno 2022

Dal 10 al 12 giugno 2022 tre serate di spettacolo alla Passeggiata Coperta del Bastione

Sarà un fine settimana ideato per incentivare la cultura e arricchiere l’offerta turistica del capoluogo sardo quello che i Beni Culturali di Cagliari hanno organizzato dal 10 al 12 giugno 2022 negli spazi della Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy.

Primo appuntamento in programma venerdì 10 alle 19 con Tiziana Troja e Michela Sale Musio, le “Lucidosottile”, che vestiranno i panni di Tanya e Mara, personaggi nati dalla fantasia delle due registe e attrici. Il breve intermezzo dal titolo “Tanya e Mara alla Passeggiata Coperta – L’elefante sulla Torre” crea un dialogo giocoso tra due mondi: quello serio di Francesco Alziator, autore del libro “L’elefante sulla torre” dove sono descritti tutti i monumenti di Cagliari, e quello scanzonato delle eroine del web. Tanya e Mara leggeranno, interpretandoli con ironia, alcuni passi del libro del celebre scrittore cagliaritano.

Il programma proseguirà alle 18,30 di sabato 11 un collettivo formato da nove cantanti e attivo dai primi anni 2000 sotto la direzione di Manuel Cossu, i Fool of sound, proporrà ai visitatori brani di cantautori italiani e stranieri. L’intervallo musicale allieterà i presenti durante il loro percorso di visita alla Passeggiata Coperta dove al momento è allestita la mostra “Galileo Galilei – Misurare l’Infinito”.

Domenica 12 alle 19 Massimiliano Medda, comico e conduttore televisivo, incontra i Lapola. Un viaggio semiserio compiuto nei 36 anni di attività della compagnia teatrale Lapola. Si parlerà degli esordi, con i testi teatrali raccolti nel libro “Speriamo che lo compri qualcuno. Il teatro dei Lapola”, Janus Edizioni. Seguirà una breve performance dove Medda, in compagnia dei Lapola, con il consueto tono scherzoso e scanzonatorio, parlerà dei Monumenti di Cagliari.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un ampio programma di eventi finalizzati alla valorizzazione dei Beni Culturali della città di Cagliari e del territorio.

Il progetto viene realizzato da Orientare per conto del Comune di Cagliari – Servizio Sport, Cultura e Spettacolo.

Costo del biglietto di ingresso: € 8.

