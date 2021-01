(AGENPARL) – gio 28 gennaio 2021 DAI TAGLI AL RILANCIO: ACCORDO INNOVATIVO ITALCEMENTI-SINDACATI

Il Centro di Ricerca Ilab di Bergamo non lascia l’Italia e resta al

servizio di Italcementi come centro di eccellenza nazionale per la

ricerca e l’innovazione green nel settore del cemento

L’importante risultato è arrivato ieri nel corso di una conference

call tra i vertici di Italcementi e le segreterie nazionali di

FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, insieme al coordinamento delle

Rsu Italcementi. “Il nostro pressing e le mobilitazioni dei

lavoratori hanno raggiunto un doppio obiettivo, tenere in Italia

questa eccellenza del cemento e al tempo stesso rafforzarla,

ponendola al centro di una intensa attività di ricerca. In

particolare – spiegano Feneal, Filca, Fillea – l’accordo con

Italcementi prevede attività di ricerca e sviluppo sui prodotti

‘green’, la possibilità di attivare nuovi progetti di ricerca

finanziati, grazie alla sinergia con le Regioni e il Mise e viste

anche le potenzialità offerte dal Recovery Plan, e un network di

collaborazioni universitarie, start-up, iniziative di ricerca, che

veda al centro Italcementi. L’attività di ricerca – proseguono

Feneal Filca Fillea – comporta il coinvolgimento di un adeguato

numero di lavoratori, con l’obiettivo di realizzare almeno 15 mila

ore di ricerca all’anno, e destinando l’1% del risultato

aziendale annuo a iniziative e investimenti di ricerca e innovazione.

Inoltre per i laboratori di Bergamo c’è l’impegno di Italcementi

a mantenere e implementare le attività di prove e materiali per la

definizione degli standard di settore, e a conservare la proprietà

dei brevetti sviluppati dai laboratori nazionali, a partire da

‘Rigenera’ e da quelli sui prodotti solfo-alluminosi”.

L’annuncio dello smantellamento del centro di ricerca lombardo

aveva provocato la dura reazione dei sindacati e dei lavoratori, che

avevano inviato una [



]lettera aperta all’amministratore delegato del Gruppo Heidelberg,

Dominik Von Acthen, lanciato un appello al premier Conte e al

ministro dello Sviluppo Patuanelli, e organizzato una mobilitazione

l’8 gennaio scorso, con un presidio davanti al centro di ricerca.

Un pressing che ha prodotto gli effetti sperati. Le parti si

incontreranno entro 30 giorni per il via libera definitivo da parte

del Gruppo, mentre lunedì si svolgeranno assemblee sindacali in

tutti gli stabilimenti per illustrare ai lavoratori i termini

dell’accordo. Oltre al centro di ricerca di Bergamo Italcementi in

Italia ha 6 cementerie a ciclo completo, 1 per i prodotti speciali, 6

centri di macinazione per un totale di circa 2.500 dipendenti.