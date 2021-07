(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 DAESH, M5S: MINACCE NON FERMANO IMPEGNO DI MAIO E ITALIA CONTRO TERRORISMO

Roma, 10 lug – “Le minacce dell’Isis al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono un segnale gravissimo e preoccupante e a lui va tutta la nostra solidarietà. L’Italia è da vent’anni in prima fila nella lotta al terrorismo e il suo impegno personale ha rafforzato il ruolo che il nostro Paese svolge in questa sfida, che nulla ha a che vedere con la religione ma solo con il contrasto a gruppi criminali che minacciano la stabilità e la libertà di intere regioni e anche la sicurezza delle nostre società. Nessuna minaccia fermerà questo impegno, anzi non farà altro che rafforzarlo. Tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno al ministro Di Maio”.

Lo dichiarano le senatrici e i senatori cinquestelle della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

Movimento 5 Stelle

