(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 DAESH, FERRARA (M5S): INTIMIDAZIONI A DI MAIO NON FERMERANNO SUO GRAN LAVORO

Roma, 10 lug. – “ll settimanale dell’Isis al Naba ha pubblicato due giorni fa un articolo di minacce nei confronti dell’Italia e in particolare verso il nostro ministro degli Esteri. Luigi Di Maio aveva copresieduto, per la prima volta a Roma, la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh e poco dopo è arrivata la risposta dell’Isis. Pertanto esprimo massima solidarietà a Luigi per le minacce ricevute dall’Isis. Tutto il MoVimento si stringe attorno a lui. Come ministro degli Esteri sta facendo un grande lavoro e, conoscendolo, non saranno di certo queste intimidazioni a fermarlo. Noi siamo al suo fianco, senza se e senza ma”.

Lo scrive su Facebook Gianluca Ferrara, vice presidente del gruppo al Senato M5s e capogruppo in Commissione Esteri.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this