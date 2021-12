(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Camera dei Deputati

2 dicembre 2021

Da un campo estivo inclusivo alla Convenzione Onu: la lunga marcia dei diritti delle persone con disabilità – Partecipa Fico

Venerdì alle 10.30 diretta webtvIn occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, venerdì 3 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge il convegno “Da un campo estivo inclusivo alla Convenzione Onu: la lunga marcia dei diritti delle persone con disabilità”. Saluti introduttivi di Roberto Fico, Presidente della Camera, Erika Stefani, Ministra per le Disabilità, Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari sociali della Camera. Introduce e modera la deputata Lisa Noja. Videomessaggio di Judith Heumann, attivista per i diritti delle persone con disabilità. Intervengono Vincenzo Falabella, Presidente Fish onlus (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), Nazaro Pagano, Presidente Fand onlus (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità), la deputata Giusy Versace, Stefano Ciullo, Direttore relazioni istituzionali Netflix Italia. Durante l’evento viene proiettato il film “Crip camp: disabilità rivoluzionarie”.

L’evento sarà trasmesso in diretta su due canali della webtv ai seguenti link:

Link1 (dibattito sottotitolato in tempo reale e con interpretazione nella lingua dei segni; film in lingua originale e sottotitolazione in italiano);

Link2 (dibattito con interpretazione nella lingua dei segni; film con audiodescrizione in lingua italiana).

