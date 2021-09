(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 FDI, DONZELLI: “DA PROF BOLOGNA PAROLE GRAVI: SINISTRA USA UNIVERSITA’ PER CAMPAGNA ELETTORALE”

“L’intellighenzia di sinistra colpisce ancora: un professore di Università pubblica, pagato con le tasse degli studenti, insegna durante le ore di lezione che Fratelli d’Italia è un partito ‘fascista’, denigrando la sua leader e sostenendo che fa parte di una destra che ‘preoccupa’ l’Europa. Si tratta di affermazioni gravi che dalla cattedra accademica di una città in piena campagna elettorale, gettano fango gratuito su una forza con rappresentanza parlamentare in Italia e che in Europa fa parte della famiglia dei conservatori. Dal prof di Siena che definiva Giorgia Meloni ‘vacca’ e ‘scrofa’ al ricercatore che postò una foto a testa in giù: siamo abituati alla prosopopea della sinistra che usa persino le università per denigrare gli avversari, ma ritenendo gravi e palesemente false le parole pronunciate, non smetteremo di batterci contro questi veri e propri abusi di potere”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

