(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Tredici film documentari dell’archivio AAMOD si aggiungono al catalogo in streaming dedicato sulla piattaforma OpenDDB – Distribuzioni dal Basso.

Sono quaranta attualmente i titoli in visione con donazione libera

Info, elenco e fruizione su:

[https://www.openddb.it/case-di-produzione/aamod-fondazione-archivio-audiovisivo-del-movimento-operaio-e-democratico/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3d2aS%26C%3d2%26J%3dOa8a%260%3dRAXNR3%26Q%3d3KuLD_IRyk_Tb_NltQ_X1_IRyk_SgSHN.pLzEe0w.0u_NltQ_X14bOz-5j-LCFeQK0pJz_IRyk_Sg7vDp0-1Fo0vQ2b7vjK96-bNx9jR4F-bQy0pR4JjR0-5fH-8FwE86oP0-FqAC2jK-z-5fI04s7E0dK_CrTv_M7%26e%3dIFJw9L.EfP%264J%3d3YLR7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Continua ad implementarsi, sulla piattaforma OpenDDB – Distribuzioni dal Basso, il catalogo di film documentari che l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ha selezionato per una visione integrale degli utenti in streaming. Dal mese di marzo, a titolo gratuito con donazione libera, sarà possibile visionare nuovi lavori realizzati da significative firme della cinematografia italiana d’autore, tra cui Antonello Branca, Ugo Gregoretti, Elio Petri e Florestano Vancini. Raggiunge quota quaranta, dunque, l’elenco dei documentari sociali e d’inchiesta che ritraggono uno spaccato storico e sociologico del nostro Paese, dal dopoguerra agli anni Settanta, attraverso testimonianze in prima linea con la macchina da presa. Questi i nuovi titoli: [14 luglio](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dEbE%26C%3dE%26K%3dAaKb%26v%3dRNY0RF%26R%3doK8Mz_IezW_To_OXtd_Ym_IezW_StT4N.3MlErAi.08_OXtd_Ym7wIt_IezW_StXA-C9Ds03_OXtd_Ym%265%3d1RzMqX2o8h.u68%26Fz%3dSGX8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Glauco Pellegrini (1948); [Apollon, una fabbrica occupata](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3dLVF%26F%3dL%26E%3dBdRV%26w%3dUUSAUM%26L%3dpNEG1_LltX_Wv_IYwk_Sn_LltX_V1N5Q.0GmHy5j.CE_IYwk_Sn04Cu_LltX_V12xI7CwH-FEi-0v3jL44i-Ix43J5v2ivKi_LltX_V1%265%3duODMkU.962%26CD%3dSAULW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Ugo Gregoretti (1969); [Contratto](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3d7ZQ%26E%3d7%26I%3dMcCZ%268%3dTFWLT8%26P%3d1MzKB_KWxi_Vg_MjvV_Wy_KWxi_UlRFP.uKxGj9u.Bz_MjvV_Wy9oG6_KWxi_Ul88GzMtMzJ_AtYu_K9%26j%3dHDL28J4g6t.GkO%262L%3d8XJTB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Ugo Gregoretti (1970); [Della conoscenza](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3dAbK%26D%3dA%26K%3dGbGb%262%3dSJYFSB%26R%3duL4M6_Jazc_Uk_OduZ_Ys_Jazc_TpT0O.yMrFnAo.A4_OduZ_Ys8sIz_Jazc_TpArDv8-pGxL65oKC3_2xfr_BC%26q3k8n%3dE5P95A.KrL%26sP%3dEUAXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Alessandra Bocchetti (1968); [Delta padano](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3dOcQ%26E%3dO%26L%3dMcUc%268%3dTXZLTP%26S%3d1MHNB_Ko1i_Vy_Pjvn_Zy_Ko1i_U4UFP.CNxG2Bu.BH_Pjvn_Zy97J6_Ko1i_U4BxEH9-94297H_Fyls_PD%26w%3dFIQ4y9tE6O.LxM%267Q%3dKVOYO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Florestano Vancini (1951); [Dentro Roma](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3dFUR%26F%3dF%26D%3dNdLU%269%3dUORMUG%26K%3d2N9FC_Lfsj_Wp_Hkwe_Rz_Lfsj_VuMGQ.4FyHs4v.C9_Hkwe_Rz0xB7_Lfsj_Vu4yH9H9-L4Cu_Lfsj_Vu%264%3d7O8L5p1uwU.35D%26C8%3dRMUFV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Ugo Gregoretti (1976); [Il Cinegiornale della pace](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3dCZ8%26E%3dC%26I%3d4cIZ%26o%3dTLW3TD%26P%3dhM6Ks_KcxP_Vm_MQvb_Wf_KcxP_UrRwP.1KeGp9b.B6_MQvb_Wf9uGm_KcxP_UrDl-6uIe0uJrGmGe-7qGl4-26c84m6a_4vSs_DA%26d%3dF7Nv6C.IeM%26uN%3d2VCV6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Luigi Di Gianni, Giuseppe Ferrara, Ansano Giannarelli, Jean Lodz, Luciano Malaspina, Massimo Mida, Luciano Viazzi (1963); [Ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dJUD%26H%3dJ%26D%3d0fPU%26u%3dWSR9WK%26K%3dnPCFy_NjsV_Yt_HWyi_Rl_NjsV_XyM3S.8FkJw4h.EC_HWyi_RlB2Bs_NjsV_Xy9vKC5yE-BKrHt-CuNC5-jE-z917t1gOxFvA-99tA5Bo_NjsV_Xy%264%3dsQBLiW.75z%26EB%3dR9WJV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Elio Petri (1970); [Seize the time](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3dBXQ%26G%3dB%26G%3dMeHX%268%3dVKULVC%26N%3d1O5IB_Mbvi_Xl_Kjxa_Uy_Mbvi_WqPFR.zIxIo7u.D5_Kjxa_UyAtE6_Mbvi_WqLxDA8-CCp-M2Hp_Kjxa_Uy%269%3dx6l4tNBQnT.705%26BB%3dWDTJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) di Antonello Branca (1970); [What’s happening?](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=0%3dGUG%26I%3dG%26D%3dCgMU%26x%3dXPRBXH%26K%3dqQ0F2_OgsY_Zq_HZzf_Ro_OgsY_YvM6T.5FnKt4k.F0_HZzf_RoCyBv_OgsY_YvMq80I-q86FnKyDp_OgsY_Yv%264%3d8q1jvR9LlX.453%26F9%3dRBXGV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) di Antonello Branca (1967); [I poveri muoiono prima](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dHXI%26H%3dH%26G%3dEfNX%26z%3dWQUDWI%26N%3dsPAI4_Nhva_Yr_Kbyg_Uq_Nhva_XwP8S.6IpJu7m.EA_Kbyg_UqBzEx_Nhva_XwB-1KC83E-4NzE6Gz-L9Bx7_9td7r4lv_I9%26o%3dIBL79H.GpP%26zL%3dCYHTG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Franco Arcalli, di Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Bertolucci, di Marlisa Trombetta (1971); [Noi contadini](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3d6cN%26D%3d6%26L%3dJbBc%265%3dSEZIS7%26S%3dxLyN9_JV1f_Uf_PguU_Zv_JV1f_TkUCO.tNuFiBr.Ay_PguU_Zv8nJ3_JV1f_TkL5A-hM4LfByFn_PguU_Zv%266%3drS3f9q9NhY.47y%26G9%3dT8YGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Antonio Bertini (1971); [Emilia Romagna](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3d2WB%26J%3d2%26F%3d8h8W%26s%3dYAT7Y3%26M%3dlRuHw_PRuT_ab_JU1Q_Tj_PRuT_ZgO1U.pHiLe6f.Gu_JU1Q_TjDjDq_PRuT_Zg7qGmAe-PpEeEo3_vyTr_6D%26e%3dE9b3eyQw55.LfL%26mQ%3d3U5Y7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)di Jacques Nobecourt (1975).

Il catalogo completo dei film dell’archivio AAMOD presenti sulla piattaforma OpenDDB – Distribuzioni dal Basso, comprensivo di schede tecniche, contenuti e trailer, è consultabile al link: [https://www.openddb.it/case-di-produzione/aamod-fondazione-archivio-audiovisivo-del-movimento-operaio-e-democratico/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dLXJ%26B%3dL%26G%3dFZRX%261%3dQUUEQM%26N%3dtJEI5_Hlvb_Sv_Kcsk_Ur_Hlvb_R1P9M.0IqDy7n.9E_Kcsk_Ur3vLq-44-I4EyNB90Gq_Hlvb_R14mC07-rE97mP1v4m4Hz5-vKo84OuE-vNp90OuI4O1-4zE-yEGBy59M1-EA8414H-q-4zF13C469xH_4qns_D6%26y%3dF7IG6C.DzM%26uI%3dMVCQQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD), nata alla fine degli anni Settanta del Novecento, svolge la sua attività nel campo degli audiovisivi (cinema, tv, multimedialità, archivi filmici e fotografici), per favorire la costruzione e la diffusione delle storie e delle memorie collettive dei movimenti sociali e dei loro protagonisti. Primo presidente della Fondazione è stato Cesare Zavattini che ha ricoperto questo ruolo per numerosi anni. La Fondazione è da sempre impegnata nella ricerca, raccolta, produzione, conservazione di documenti audio-visivi storici, di repertorio, di attualità, di ricostruzione narrativa, e nella promozione della loro conoscenza, studio, analisi ed elaborazione per nuovi usi e riusi. Organizza ricerche e studi, convegni, seminari, rassegne e mostre su temi riguardanti la storia e la società, il rapporto tra cinema, immaginario e memoria, e cura pubblicazioni specializzate. Particolare attenzione è dedicata alle attività di formazione sui temi indicati. L’Archivio audiovisivo svolge, inoltre, attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado sulla cultura cinematografica e sull’uso dei documenti audiovisivi per la storia.

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Sito web: [https://www.aamod.it/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3d2c8%26G%3d2%26L%3d4e8c%26o%3dVAZ3V3%26S%3dh6b9aOuNs_MR1P_Xb_PQxQ_Zf_MR1P_WgUwR.b9mJe.Gt_MR1P_Wg%26B%3dmPtTcV.oCt%26Dt%3dZ3V2d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Facebook](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3d6aM%26E%3d6%26J%3dIcBa%264%3dTEXHT7%26Q%3dwMyL8_KVye_Vf_NfvU_Xu_KVye_UkSBP.k7r8gK4D.hK2_KVye_Uk776mEABt7pFt0_7tXv_G9%26i%3dI0L19F.GjP%26x4f7pL%3d7YFTA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Twitter](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3d9VQ%26D%3d9%26E%3dMbEV%268%3dSHSLS0%26L%3d13i2tL2GB_JYti_Ui_IjuX_Sy_JYti_TnKFA2KxJ.kF6_JYti_Tn2A5p0EAw2tEw5%26w%3dE3JE59.ExL%26qJ%3dKU9RO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [YouTube](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3d2ZQ%26J%3d2%26I%3dMh8Z%268%3dYAWLY3%26P%3d1RuKB_PRxi_ab_Mj1Q_Wy_PRxi_ZgRFU.zJDRv7x.ApH_AyTu_KDvNxP_svlx_3ATiNtWiBrhl%26e%3dHDQw8J.LfO%2629b6tQ%3d3XJY7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Instagram](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=0%3dEUQ%26I%3dE%26D%3dMgKU%268%3dXNRLXF%26K%3d1Q8FB_Oesi_Zo_Hjzd_Ry_Oesi_YtMFT.wDBQo7A81.38J_6qlw_F6tOq82SwEt81Ew_Oesi_Yt%264%3d6R7LvX.25C%268o1tF7%3dRLXEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)