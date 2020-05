(AGENPARL) – VOLPIANO (TO), dom 17 maggio 2020

Da lunedì 18 maggio nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus

Ai fini di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, il Governo e la Regione Piemonte hanno adottato nuove misure riguardanti lo svolgimento di attività economiche e sociali.

In particolare:

– è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;

– è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;

– è mantenuto il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali;

– sono consentite le attività di ristorazione da asporto nella fascia oraria 6-22, con divieto di consumare prodotti all’interno dei locali;

Per quanto riguarda le attività economiche

– da lunedì 18 maggio è consentita la riapertura di tutte le attività di commercio al dettaglio, di tutte le strutture turistico-ricettive, del settore della cura della persona (acconciatori, barbieri, estetisti), dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– da mercoledì 20 maggio è consentita l’apertura nei mercati anche della componente non alimentare;

– da sabato 23 maggio è consentita la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione;

– tutti gli esercizi commerciali interessati dal provvedimento devono rispettare le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive emanate dal Governo (vedi allegato).

Inoltre:

– sono consentite le attività sportive all’aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, con obbligo per i gestori di vietare la fruizione degli spazi e dei servizi accessori (palestre, docce, spogliatoi), garantire una corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti, adottare misure atte ad assicurare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti;

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

– le cerimonie religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti:

– sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale;

– fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Più in generale, per quanto riguarda l’intero territorio nazionale:

– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, dal 25 maggio 2020 (salvo diverso provvedimento regionale);

– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020;

– sono sospese le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali.

