Il sindaco di Fiorano Modenese solidale con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

Francesco Tosi ha sottoscritto il comunicato proposto da ANCI a sostegno del primo cittadino di Pesaro, oggetto di contestazioni durante una manifestazione no vax.

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha sottoscritto, insieme ad altri primi cittadini italiani, il comunicato stampa proposta da ANCI, a sostegno del sindaco di Pesaro presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane), Matteo Ricci, oggetto di invettive durante una manifestazione no vax organizzata sotto casa sua.

Questo il testo del comunicato sottoscritto da Tosi:

“Quanto accaduto ieri sera a Pesaro, sotto casa del sindaco Matteo Ricci, presidente di Ali, Autonomie Locali Italiane, e coordinatore dei sindaci Pd, è grave ed inaudito. Una manifestazione No-Vax e No green pass di decine di persone, in pieno centro storico, ad urlare, inveire e prendersela con il sindaco. Matteo era fuori città per impegni associativi ed a farne le spese, incredula e spaventata, la sua famiglia.

Ancora una volta i sindaci, in quanto istituzioni più prossime ai cittadini diventano il bersaglio ed il parafulmine delle tensioni sociali.

La campagna per la vaccinazione e l’obbligo del green pass per accedere a determinati spazi e servizi è sacrosanta e noi sindache e sindaci siamo tutti in prima linea con Matteo Ricci per sostenerla.

Fatti come quelli di Pesaro però non debbono accadere e sono purtroppo anche il risultato dell’irresponsabilità di quei politici che, con dichiarazioni scomposte e spesso ammiccanti, lisciano il pelo ai No-Vax, fomentandone le paure, accreditandone la protesta e così alimentando le tensioni sociali e la protesta.

Oggi siamo tutte e tutti Matteo Ricci ma chiediamo che tutte le Istituzioni, compatte ed unite, si facciano promotrici di comunicazioni serie e responsabili, che invitino i cittadini e le cittadine a vaccinarsi, un dovere civile e un atto di solidarietà”.

Fiorano Modenese 7 agosto 2021

