‘Disegnare Fiorano Futura’

In collaborazione con l’Università di Parma il ‘Progetto Urbano Strategico’. Il 13 luglio la presentazione ufficiale e gli esami degli studenti di architettura coinvolti.

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Fiorano Modenese e l’Università di Parma, per migliorare la città, per la rigenerazione urbana e la valorizzazione ambientale, iniziata lo scorso anno.

Lo studio per una città verde, accessibile e accogliente, che mette a valore i vuoti urbani e ricuce una trama di luoghi pensati per le persone, è l’obiettivo della collaborazione nel ‘Progetto urbano strategico a Fiorano – Verso una costruzione di una idea di città condivisa con Amministrazione, Enti Pubblici e Associazioni’, che l’amministrazione sta portando avanti.

Si è svolta nei giorni scorsi l’ultima giornata del workshop, dopo una settimana di intenso lavoro degli studenti dei dipartimenti di Architettura e Ingegneria e del Laboratorio di Progettazione Architettonica Sostenibile, guidati dai prof. Dario Costi e Andrea Zamboni, docenti di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università di Parma.

I plastici sono stati mostrati a tecnici e amministratori del Comune di Fiorano Modenese a conclusione del workshop.

Mercoledì 13 luglio sarà possibile vedere i modelli di ‘Disegnare Fiorano futura’, elaborati dagli studenti, in piazza Ciro Menotti, a partire dalle ore 19.00.

Sarà una giornata importante e intensa per gli studenti che, al mattino sosterranno gli esami ufficiali al teatro Astoria e nel pomeriggio allestiranno i plastici nella piazza centrale di Fiorano.

Alle ore 20.30 ci sarà un momento di presentazione ufficiale del lavoro svolto.

Fiorano Modenese 06 maggio 2022

