Oltre 600 mila euro per rifare gli asfalti a Fiorano Modenese

Sono già cominciati i primi lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali, di un piano che riguarderà le strade del territorio più ammalorate e a rischio per la sicurezza stradale.

Il Comune di Fiorano Modenese ha stanziato per questa estate 120 mila euro per la lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali particolarmente ammalatati, in collaborazione con Hera.

I lavori sono già stati completati a fine luglio per alcune via (via Braida, via Ghiarola Nuova tra la rotatoria di via San Francesco e via Braida), mentre per altri tratti stradali procederanno nel mese di agosto: via Mazzini, via Malatesta; via Gramsci; via San Francesco alla rotatoria con via Ghiarola Nuova.

