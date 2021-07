(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Note di Notte

Concerto con i musicisti Fabrizio Poggi e Enrico Pesce.

Martedì 20 luglio, alle 21.15, un nuovo evento musicale al Castello di Spezzano, nell’ambito della rassegna “Note di Notte”, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese.

Sul palco, nella corte del Castello, il nuovo spettacolo di Fabrizio Poggi, “Hope”, un concerto scritto, pensato e suonato a quattro mani con il pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pesce.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite.

La capienza massima è di 120 posti presso la corte, in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Sala delle vedute, dove la capienza è di 51 posti. L’accesso avverrà secondo ordine di prenotazione.

Durante le serate è disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

Fabrizio Poggi, cantante, armonicista e scrittore, nominato ai Grammy Awards 2018, premio Oscar Hohner Harmonicas, due volte candidato ai Blues Music Awards, vincitore più volte del JIMI AWARD, eletto artista dell’anno dalla rivista americana Bluebird Reviews, e insignito di altri riconoscimenti, è tra i bluesmen italiani più conosciuti e stimati in America.

Enrico Pesce, pianista e arrangiatore: la sua formazione, che spazia dalla musica medievale alla classica, dal Jazz al Pop, l’ha reso un esecutore molto versatile. Così come ha attraversato il mondo con la sua musica suonando tra gli iceberg della Groenlandia, nelle terre calde dell’Africa, nei moderni Stati Uniti, nella più tradizionale Russia e in buona parte d’Europa, Enrico Pesce, allo stesso modo, è riuscito a scavalcare le barriere secolari esistenti tra i diversi generi musicali elaborando una scrittura e un’esecuzione molto personali.

Fiorano Modenese 17 luglio 2021

